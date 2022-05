Así es la amistad entre Kendall Jenner y Hailey Bieber

A través de sus exitosas carreras como modelos, Kendall Jenner y Hailey Bieber formaron rápidamente una de las amistades más cercanas y fuertes que Hollywood ha visto en mucho tiempo. Se conocieron en el 2011 y desde entonces han viajado juntas por el mundo, junto con sus amigas en común Bella Hadid, Gigi Hadid y Cara Delevingne, solo por nombrar algunas.

Además de eso, antes de que Hailey Bieber se reconciliara con Justin Bieber y se casaran en 2018, se rumoreó que la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” habría tenido una aventura fugaz con el cantante, pero haber salido con el mismo hombre no parece ser un inconveniente para las dos.

De hecho, Kendall Jenner continúa teniendo una amistad muy cercana con Justin Bieber hasta el día de hoy.

La amistad de Kendall Jenner y Hailey Bieber

Un dato curioso que Kendall Jenner reveló durante una entrevista, es que en realidad Hailey era amiga de Kylie Jenner primero. Fue así que se comenzaron a frecuentar cada vez que visitaban la ciudad de Nueva York, y con el tiempo se hicieron muy cercanas.

“Hailey en realidad era la mejor amiga de mi hermana menor Kylie, y yo era buena amiga de su prima Ireland. Hailey vivía en Nueva York, y cada vez que estábamos allí, salíamos con ella... A partir de ese momento, ella fue mi amiga”, relató.

Un detalle que recordó fue que: “Al principio, Kylie estaba enojada; tuve que reunirlas de nuevo. Pero todo está bien; esa es nuestra historia de amor".

Al poco tiempo tanto Hailey Bieber como Kendall Jenner lanzaron sus carreras como modelos, y se encontraron asistiendo a los mismos eventos repletos de estrellas para desfilar en las mismas pasarelas.

Parecería que ya conocerse ayudó a las chicas a superar la presión de ser las "nuevas" en el mundo del modelaje, lo que solo fortaleció su vínculo.

Kendall Jenner y Hailey Baldwin comparten tatuajes

Para comprender cuán cercanas se han vuelto Hailey Bieber y Kendall Jenner a lo largo de los años, tan solo hay que ver los tatuajes a juego que se hicieron para conmemorar su amistad.

En el 2016, las dos habían visitado un salón de tatuajes mientras se pintaban un corazón roto en el dedo medio, como explicó Kendall Jenner en Snapchat: “El de mi mano derecha es un corazón lleno para representar a un ángel, y el de mi izquierda es un corazón roto, algo así como el lado del diablo”.

El lado del corazón roto coincide con el de Hailey Bieber, quien comparte el mismo tatuaje en su dedo, lo que de algún modo da la idea de que Kendall no está completa sin su otra mitad.

¿Qué te parece la amistad entre estas dos modelos e influencers?