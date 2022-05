Los secretos de estilo de Ricky Martin para lucir siempre joven

Gracias a su talento y encanto natural, Ricky Martin ha tenido el honor de convertirse en uno de los pocos hombres con un estilo y una belleza poco común. A diferencia de otros artistas que son más reservados, el puertorriqueño no solo compartió sus cremas y productos cosméticos favoritos, sino que también reveló los secretos de su rutina para lucir siempre joven.

Los secretos de estilo de Ricky Martin

Según lo explicó el propio Ricky Martin, él inicia cada mañana de una manera muy especial. Uno de sus secretos de estilo es tomarse un shot a base de limón, miel, cebolla roja y ajo con un toque de sal. Igualmente, dejó claro que no es lo único que desayuna para mantener su eterna juventud. Nunca pasa de alto ciertos hábitos que lo han mantenido en eje y lo ayuda a recibir la energía necesaria para su sistema inmunológico.

"Creo que es muy importante. Recuerden que soy papá de cuatro hijos, y todo en mi vida sucede muy rápido", explicó. También acostumbra a levantarse a las cinco y media de la mañana o a las seis, como muy tarde, y medita mientras sus hijos aún duermen. Sin dudas, ese es uno de sus mayores secretos:

"Es cuando encuentro el silencio, y eso me ayuda a mantener los pies en la tierra. Me ayuda muchísimo, sinceramente. Me gustaría poder pasarme tres horas al día en posición de loto, pero no es el caso. Quince o veinte minutos ya suponen una gran diferencia".

¿Por eso se luce siempre joven?

Eso no es todo. Además, tiene una dieta vegetariana muy estricta que lleva hace tiempo debido a los problemas de colesterol. Otro de sus secretos para lucir siempre joven y combatir el paso del tiempo, es beber mucha agua alcalina. Eso lo ayuda a sentirse liviano y proteger su voz. Lo más insólito, es que luego la congela para usarla en su rostro y verse así. ¡Cada vez mejor!

"Es mi mejor amigo. Estimula la circulación, y la circulación es oxígeno para la piel" determinó. Se podría asegurar que Ricky Martin tiene un cuerpo y un rostro perfecto. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la genética es uno de los factores más influyentes.

Ricky Martin ¿Tiene defectos?

Que mantenga una rutina para la eterna juventud, no significa que Ricky Martin siempre haya sido estricto con sus hábitos. En su vida, no todo es impoluto. La decisión de cuidarse y verse bien se debe al hecho de querer ser un ejemplo para sus hijos.

Por ello, se ha sentido obligado a cambiar su forma de vida e implementar ciertos secretos que le han funcionado. No obstante, de vez en cuando confesó que se permite romper las reglas.

Asimismo, ha contado que uno de sus mayores defectos es que fuma tabaco, lo cual en su momento trascendió rápidamente por muchos medios. Fue una prueba que el mundo necesitaba saber, para entender que no es perfecto.

¿Te lo imaginabas a Ricky Martin tan coqueto?