Este es el grado de estudios de Vanessa Guzmán

La actriz mexicana Vanessa Guzmán no para de causar sensación en las redes sociales. No sólo por el nivel de estudios que ha conseguido, ni su talento indiscutible, sino por presumir su espectacular y nuevo cuerpo. Asimismo, la ex reina de belleza siempre fue muy inquieta y no se ha quedado de la manera que todos la conocían. Mírala.

Vanessa Guzmán siempre va por más. En el año 1995 fue coronada Nuestra Belleza México para luego representar a su país en el concurso Miss Universo en 1996. A pesar de sus estudios, siempre cuidó de su imagen y ahora, después de haber tenido siempre una delgada figura pasó a poseer una musculosa silueta que dejó a todos boquiabiertos.

¿Se alejó de la actuación? Quién es Vanessa Guzmán

Vanessa Guzmán es originaria de Chihuahua. Tiene 46 años y demostró que nunca es tarde para lograr grandes cambios en la vida. Cabe recordar que como actriz saltó a la fama luego de haber participado en los certámenes de belleza Miss Universo y Nuestra Belleza México.

Sin embargo, aunque ha sido considerada una de las mujeres más guapas de su país, Vanessa ha decidido que estudiar, era muy importante para tener una base sólida en todos los ámbitos. Por ello, fue a la Escuela Preparatoria por Cooperación El Chamizal. Aunque su vida y su figura ahora cambiaron notablemente, no se ha alejado de la actuación. Simplemente, elige seguir nuevos sueños.

Una mujer preparada que siempre va por más

Luego de concursar en Miss Universo, regresó a su querido México y comenzó a prepararse como actriz. Encontró su vocación y gracias a su talento, hoy es conocida. El hecho de haber protagonizado telenovelas juveniles muy exitosas como ‘Atrévete a soñar’, ‘Tres mujeres’, ‘Amor mío’ o ‘Soltero con hijas’ hizo que sin dudas se ganara el corazón del público mexicano.

A pesar de su formación y de tener la suerte de haber trabajado siempre de lo que soñó, Guzmán decidió hacer un cambio rotundo en su vida y pasar de ser una actriz y modelo, a una fisicoculturista.

Hace muy poco compartió en las redes sociales una fotografía y un video luego de haber obtenido tres medallas en un concurso de Puerto Vallarta. Allí, se coronó como la campeona en primer lugar en el Open Clase C, luego el primer premio en Masters y por último el tercer lugar en novata.

Para todo el mundo, ver a Vanessa Guzmán con un cuerpo mucho más musculoso, fue impresionante. Y es que la actriz siempre se mostró de una manera y parece que su transformación fue constante, pero silenciosa. Ha demostrado que se puede ir por más.

Los comentarios no se hicieron esperar. La actriz y modelo recibió muchas demostraciones de afecto y admiración por seguir creciendo. ¿En cuál de todas sus facetas te ha gustado más?