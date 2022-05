Toni Costa y la promesa que le hizo a Evelyn Beltrán tras su partida

La participación de Toni Costa en La casa de los famosos lo mantendrá lejos, no solo de su pequeña Alaïa sino también de su nueva novia, Evelyn Beltrán. No será nada fácil para el bailarín y por ello, le hizo una promesa antes de su partida. ¿podrá lograrlo?

La Casa de los Famosos: Toni Costa y su despedida con Evelyn Beltrán

El bailarín español Toni Costa ha demostrado que es un amante de su familia, de los deportes y de la naturaleza. Por ello, habrá que ver cómo es que lleva el encierro durante su estadía en La Casa de los Famosos.

Hasta el momento, su novia Evelyn Beltrán, con quien acaba de celebrar sus 8 meses de amor, habría apurado los últimos momentos de intimidad que tienen a través del teléfono. Y es que, vale recordar que el coreógrafo aún se encuentra en el hotel, previo a ingresar a la casa que será su nuevo hogar hasta que la gente lo decida.

Tras una emotiva despedida, la modelo confesó en su Instagram que lo extrañará mucho y Costa, también le devolvió el sentimiento, pero con una promesa. La guapísima modelo mexicana, compartió una de las tantas conversaciones románticas que está manteniendo con Toni mientras se encuentra en la habitación del hotel.

En una de las imágenes, se pudo ver que el bailarín acaba de hacerse un sorprendente cambio de look. Mientras la parejita de enamorados se pasa las 24 horas del día en videoconferencia, la influencer confesó angustiada para todos sus seguidores: "¡Antes que ya no tengas teléfono por unos meses!" y agregó: "Te extrañaré. Toni", junto a la carita de un emoji triste.

La promesa de Toni Costa ¿fue para Evelyn Beltrán?

Mientras Evelyn Beltrán no para de mostrarse desconsolada ante la entrada inminente de su novio Toni Costa a La Casa de los Famosos, por su parte, él se muestra muy positivo e hizo una promesa. Se trataría de dar lo mejor de sí mismo y mostrar su mejor versión frente a las cámaras.

"En la vida aprendí que hay que atraer lo que deseas, decretándolo y confiando donde me puso el Señor, si es en La Casa de los Famosos, es porque tengo un cometido que cumplir en este proyecto y será beneficioso para mi vida" confesó el papá de Alaïa.

Luego añadió: "Si me apoyan en esta nueva aventura, les voy a regalar al mejor Toni que hayan visto hasta ahora, ¡prometido!". Como no aclaró a quién le hacía esa promesa, muchos creen que se refirió a Evelyn Beltrán asegurando que no se relacionaría "amorosamente" con ninguna famosa dentro de la casa. Vale recordar, que se lo ha titulado como un hombre infiel cuando estaba con Adamari López aunque nunca hubo pruebas de esto.

Claramente, mientras estén separados, los ojos estarán posados en el bailarín y la expectativa de su entrada a La casa de los famosos será una gran experiencia que definirá su relación.

¿Crees que Toni Costa pueda llegar a desilusionar a Evelyn Beltrán?