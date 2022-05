Cómo sigue el estado de salud de Marc Anthony tras su accidente

Sus fans están muy al pendiente de la recuperación de Marc Anthony. El cantante sufrió un accidente en Panamá unos minutos antes de dar un show, y por ahora su estado de salud es favorable. Al parecer, según imágenes que compartió su novia en las redes sociales, ya puede levantarse de la cama.

Fue precisamente su pareja Nadia Ferreira quien mostró en sus stories de Instagram y ante sus casi dos millones de seguidores, que Marc Anthony estaría recuperándose. Las imágenes muestran que el cantante ya se pudo trasladar en un auto junto a ella por las calles de su ciudad.

El inesperado accidente de Marc Anthony

El cantante Marc Anthony de 53 años ahora se encuentra en el foco mediático debido al reciente e inesperado accidente que sufrió en Panamá, tan solo unos minutos antes de comenzar con su show. Aunque no se han dado a conocer los detalles, el artista se lesionó su espalda en el camerino y como consecuencia tuvo que cancelar la presentación de inmediato.

En ese momento, el cantante se encontraba en compañía de su novia Nadia Ferreira. Gracias al equipo médico que se encontraba presente, fue trasladado rápidamente a Miami donde lo evaluaron sus propios doctores.

Desde allí, el artista decidió publicar un video para sus fans en las redes sociales, explicando cómo era su situación. Durante su monólogo, sentenció: "Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor".

El estado de salud hoy de Marc Anthony

Mientras se encuentra en reposo, el propio cantante dijo: "Estoy en proceso de recuperación por la espalda. Estoy bien y me están cuidando. Me siento.. no se puede decir mejor, pero estamos en ésa. Regresaré pronto, para cumplir mi palabra. Lamentablemente, como les dije, es una cosa muy fuerte para mí porque yo no soy gente de cancelar, no tengo historia de eso".

Lo cierto es que se pudo saber fehacientemente cómo es el estado de salud de Marc Anthony tras su accidente, gracias a su novia que compartió unas imágenes en su Instagram, donde aunque no se lo vea al 100%, se lo nota más animado.

En las historias, Nadia Ferreira escribió: "Mirándote" y se ve a Marc Anthony sonriente, a la vez que mira por la ventanilla del vehículo mientras lo trasladaban en la parte trasera del coche. Esto indicaría que el cantante ya tuvo su alta médica y de a poco irá regresando a sus obligaciones laborales.

¡Esperamos que se recupere pronto! ¿Qué mensaje le enviarías en este momento?