Quién es el galán que enamoró a Carmen Villalobos

Carmen Villalobos no se pudo contener y dejó al descubierto cual es el galán que la enamoró. Aunque la nacida en Barranquilla lleva una de las relaciones de pareja más estables en el medio de la farándula nacional con Sebastián Caicedo, ya lleva más de 10 años de amores dentro de la pantalla.

Dentro y fuera de las cámaras, Carmen Villalobos, con su belleza y talento, puede alardear en muchos temas a nivel artístico. Ese lugar se lo ha sabido ganar por ser una de las actrices más conocidas de su país como también, a nivel personal. Por ello, cuando le han preguntado en mas de una oportunidad quien es el galán que la enamoró, nunca quiso arriesgarse a elegir uno. Sin embargo, con mucha picardía no tuvo inconveniente en hacerlo saber , pero a través de las redes sociales.

El galán que enamoró a Carmen Villalobos

Mientras que Carmen Villalobos, pasa mucho tiempo junto a su esposo y siempre confiesa lo enamorada que está, en esta oportunidad nada le impidió a la actriz de "El final del paraíso" expresar la gran admiración ante la belleza de un conocido galán que la enamoró.

Y es que, no se habría resistido. Incluso, no se contuvo y le dejó su "me gusta" a una foto donde el guapo Gregorio Pernía, desde su cuenta de Instagram, hizo gala de toda su escultural belleza y dejó un mensaje optimista a todos sus seguidores.

Dicha publicación obtuvo más de 65 mil “me gusta” y cientos de comentarios entre el de Carmen Villalobos donde el actor expresa su amor: “Amore mío, una nueva oportunidad tenemos todos los días” refiriéndose a la vida. Ante la hermosa vista de Gregorio, con su particular estilo de vestir y una destacada frase que escribió, la actriz de “Café con aroma de Mujer” no se pudo resistir y se sumó a uno más de los miles que reaccionaron de igual manera ante el posteo.

Y es que no se puede negar el buen aspecto y la elegante figura que mostró el galán, pero tampoco se pudo dejar pasar por alto lo que la famosa hizo, siguiendo la voz de las redes.

El hecho quedó registrado y ya no existen dudas de quién es el galán que enamoró a Carmen Villalobos.

Ahora, habría que esperar algún comentario por parte de Gregorio o de su esposo Sebastián o quizás los tres deciden obviar el asunto. ¿Tú qué crees?