“Decidimos por la vida”: el hijo de Alain Delon desmintió que su padre haya pedido la eutanasia

El hijo del mítico actor francés Alain Delon desmintió en sus redes sociales que su padre haya pedido la eutanasia, y explicó que se debió a un malentendido de unas palabras que dijo su hermano durante la presentación de su libro.

Durante los últimos días, la prensa internacional divulgó la noticia de que el actor de 86 años, debido a su delicado estado de salud y luego de sufrir dos derrames cerebrales, había solicitado la muerte asistida en Suiza.

Fue uno de sus hijos el encargado de desmentir tal versión, al asegurar que se malinterpretaron las palabras de su hermano.

A través de sus stories de Instagram, Alain-Fabien Delon escribió “no es cierto” lo que se dijo sobre su padre.

El malentendido se produjo luego de que Anthony, el otro hijo del actor, comentó durante la presentación de su libro autobiográfico “Entre el perro y el lobo”, que su papá acompañó hasta el último suspiro a su mamá tras enfermar de cáncer de páncreas.

Recordó que ella no pudo practicarse la eutanasia porque es ilegal en Francia, y que su padre se había sentido conmovido, por lo que le dijo que cuando le llegue el momento a él, “se tomen las decisiones necesarias”.

Lo que dijo su padre, aclaró Alain-Fabien Delon, era que, en caso de estar conectado a una máquina y en coma, se le dejara morir en paz. En ese contexto, señaló que aunque su padre llegó a estar en esa situación, no lo hicieron porque “decidimos por la vida”.

“Usualmente no hago esto, pero se está saliendo de las manos. Han sido dos semanas en las que he leído en mensajes y en las llamadas revistas, que mi papá va a ponerle fin a su vida a través de la eutanasia. Esa no es la maldita verdad. Una frase de un libro sacada de contexto es la causa de todo esto”, escribió en su cuenta oficial.

Explicó que hay una gran diferencia entre las dos situaciones. Una cosa es decir: “Hijo, en el momento en el que yo esté conectado a una máquina, en coma, quiero que me desconectes”. Y otra diferente es lo que los periódicos dijeron sobre la eutanasia en este momento y que hasta se despidió.

Finalmente, advirtió que, si los rumores no cesan, llevará el caso hasta la corte y pidió que a su papá, Alain Delon, se lo deje tranquilo y en paz.