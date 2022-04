La mamá de Christian Nodal, ¿culpable de su separación con Belinda?

Christian Nodal es uno de los cantantes de música regional mexicana más exitosos del momento. Recientemente separado de la estrella Belinda, el joven se encuentra dando una gira por distintas ciudades en el marco de su "Forajido Tour 2022".

Pero detrás de su éxito hay una persona muy importante: su madre y manage, Cristy Nodal, quien siempre ha seguido de cerca los pasos de su hijo, sobre todo desde que decidió dedicarse a la música.

Su nombre completo es Silvia Cristina Nodal Jiménez y es tal la unión que tiene con su hijo, que él decidió utilizar el apellido de ella para darse a conocer como cantante.

En su juventud, Cristy Nodal formó parte de un grupo de mariachis y sus hijos crecieron escuchando esa música, uno de los motivos por los que Christian Nodal descubrió desde muy temprano su gusto por la música regional mexicana.

Se encuentra casada con el productor musical Jaime González, encargado de construir y llevar la carrera de Christian Nodal y de sus hermanos Jaime Alonso y Amely, quienes apenas comienzan a seguir los pasos de su hermano mayor, incursionando en el mundo de la música.

En su cuenta de Instagram, la mamá de Nodal supera los 466 mil seguidores, y suele utilizar ese medio para mostrar fotografías de su familia.

Hasta hace un tiempo, Cristy también era la encargada de publicar fotos de Christian Nodal y Belinda, quienes rompieron su relación después de tres años de noviazgo.

Ciertas especulaciones indican que Cristy no daba consentimiento al noviazgo, especialmente debido a la diferencia de edad y a las supuestas sumas de dinero que el joven gastaba para consentir a su pareja. Christian Nodal junto a su madre Cristy

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien reveló detalles de los conflictos vinculados a lo económico que hicieron enfurecer a la progenitora del joven músico de 23 años.

Luego de que la pareja realizara un extenso viaje por Europa, Cristy Nodal mantuvo una reunión con el contador de la familia para analizar los gastos que había hecho su hijo en España.

Allí, según detalló el periodista, se encontraron gastos correspondientes a grandes sumas de dinero, que motivaron una investigación sobre los destinos de ese dinero.

Al darse cuenta de todos las facturas que pagó su primogénito, Cristy enfureció y, sin pelos en la lengua, intentó hacerlo caer en cuenta de que estaba siendo utilizado: “Hablaron con él, le hicieron una auditoría a Nodal de los gastos. Le dijeron te está viendo la cara, hermano. Terminan tronando Belinda y Nodal”, argumentó el presentador.

Según el periodista, Belinda nunca le pidió a su ex novio que le pagué algún detalle, sino que fue él mismo quien la quiso consentir en cada ocasión: “¿Alguien los obligó? ¿Alguien les puso una pistola en la cabeza? Claro que no, ellos lo dieron por sus pistolas. Porque querían halagarla, querían apantallarla porque han de haber dicho ‘si yo estoy un poco feito para andar con Belinda’, la verdad de las cosas o no sé, porque no creo que Belinda les diga ‘ay cómprame una bolsa carísima’… no lo creo”, consideró Infante.