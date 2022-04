Estos son los hijos de Chayanne y heredaron sus genes

Creador de baladas románticas, de verdaderos íconos del pop latino, y de una envidiable habilidad para la danza, el cantante Chayanne tiene bien ganada su fama y su enorme cantidad de fans en Latinoamérica y el mundo.

El músico no expone demasiado su vida privada, pero ha sabido construir y sostener una hermosa familia, con su esposa Marilisa Maronesse, con quien está casado hace casi tres décadas.

Juntos fueron papás de los pequeños Lorenzo e Isadora, que hoy son dos adultos y ya están demostrando llevar la música en los genes.

Lorenzo Valentino Figueroa, el primogénito de Chayanne, nació el 14 de agosto de 1997 y este 2022 cumplirá 25 años. Ha seguido los pasos de su padre y es considerado un galán dentro de su generación.

Nació en Puerto Rico y es el orgulloso hermano mayor de Isadora Sofía, tres años menor. Los hermanos siempre han presumido su gran amor. Además, el joven considera a su papá "su mejor amigo", y siempre están subiendo fotos juntos, especialmente ahora, cuando comparten una afición por mantener un buen estado físico.

Actualmente, Lorenzo tiene una buena cantidad de fans y es muy activo en sus redes sociales. Pero antes de llegar a eso, estuvo lejos del ojo público ya que sus padres preferían mantener a sus hijos fuera de los medios mientras crecían.

Lorenzo ama los deportes (especialmente el básquetbol) y su última novia fue Arelis Rodríguez.

Además cuenta con el talento, como su padre, para bailar, pero hasta el momento no se ha decidido por seguir los pasos de él en la música. En 2020, el joven se graduó en Economía en una universidad en Miami.

Isadora Sofía Figueroa nació el 11 de diciembre del 2021 y cumplirá 22 años este 2022. Al igual que su hermano, se ha vuelto muy activa y popular en redes sociales, pero a pesar de ser la menor en la familia, ya se ha enfocado más en un camino profesional.

Al igual que Lorenzo, fue muy protegida gran parte de su vida, y es un poco más reservada que él, aunque en los últimos años ha tratado de darse a conocer por su talento. También ha heredado los buenos genes de su padre y más recientemente se ha dado a conocer por compartir casa con Lele Pons, quien es su prima.

Mientras que Lorenzo suele presumir mucho a su papá, Isa hace justamente lo mismo con su mamá, a quien ha descrito como "la mujer más increíble que conoce, su mejor amiga y maestra".

Está más que claro que los cuatro son muy unidos, especialmente los dos hermanos, que son vistos usualmente juntos. Con tan sólo 20 años, Isa ha demostrado que podría seguir los mismos pasos que su padre en el ámbito musical, y es que ya hizo su debut oficial como cantante al participar en el Fros Music Fest '21. Antes de eso, la joven ya había compartido un video donde se le escuchaba tocar la famosa canción "Let it be" de los Beatles con su piano.