El cantante de 29 años, Rauw Alejandro conmovió a todos sus fans con un increíble gesto. Le hiso una promesa a una fan ¡y le dio la gran sorpresa de su vida! Sin dudas ha conmovido a muchos por su actitud humilde y porque no la defraudó.

Cuál fue el increíble gesto de Rauw Alejandro con una fan

El increíble gesto que ha tenido Rauw Alejandro con una de sus fans, ha llegado a conmover a muchos. El cantante le prometió a una chica que la pasaría increíble en su show y no la defraudó. Sorprendió y mucho porque todo sucedió luego de que una usuaria de Twitter, Natty Pome contara en su perfil que por primera vez iba a un concierto del puertorriqueño.

Aunque iba a ir sola, la fan confesaba que lo quería disfrutar a lo grande. Al parecer, las palabras de la seguidora llamaron mucho la atención del joven cantautor, bailarín y productor discográfico puertorriqueño, quien le respondió “sorpresivamente” también en las redes.

Verdaderamente, fue un increíble gesto de parte de Rauw Alejandro. Incluso, fue inesperado para el resto de sus fans que quedaron atónitos a ese comentario. Lo más emotivo, es que, como le prometió, su equipo la contactó para que no solo tuviera un buen asiento durante el concierto, sino para garantizarle esa foto.

Fue como ser la favorita de Dios: La fan feliz con Rauw Alejandro

"Les juro que no me lo creía y no podía dejar de llorar" dijo luego la fan muy emocionada en un video donde contó todo con lujo de detalles. Naty súper feliz, no se lo podía creer: "¡Estoy llorando! Eres el mejooor, cuando pienso que no puede haber mejor ser humano siempre estás tú ¡Gracias!!!", le respondió al tuit del cantante puertorriqueño.

Como era de esperarse, la joven llegó al concierto muy nerviosa. Una vez que se puso en contacto con el equipo de seguridad del cantante, estos la condujeron hasta donde estaba el artista y como había prometido, se tomaron varias fotos.

Luego, Rauw Alejandro sin que ella lo esperara, le dedicó una de sus canciones durante el concierto. Fue muy emotivo e inolvidable para la fan ¡Qué gesto! ¿No crees?