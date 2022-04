"Ahora soy más feliz": el secreto de Selena Gómez para mejorar su salud mental

En los últimos años, muchas personalidades famosas se han pronunciado sobre la salud mental y la importancia que esta tiene, equiparable a la salud física, a la que normalmente se le pone mayor atención.

Selena Gómez es una de las artistas que ha demostrado estar muy comprometida con la causa. Hace tiempo que decidió adentrarse en el mundo empresarial lanzando su propia firma de maquillaje, Rare Beauty, y recientemente presentó un proyecto totalmente diferente.

Esto se debe a que el año pasado anunció que tenía intención de formar una compañía psicológica, y ahora lo hizo realidad: la artista ha inaugurado Wondermind, una "empresa de fitness mental para todos", como indican desde la plataforma, en la que ella misma ha querido compartir sus experiencias más personales.

Fundada junto a su madre, Mandy Teefey, y su amiga Daniella Pierson, Wondermind es un boletín de suscripción gratuita con contenidos como podcast, charlas y herramientas para sentirse mejor. "No me da miedo hablar sobre mi salud mental", aseguró Selena Gómez en la entrevista para el lanzamiento de la plataforma.

En un principio, explicó, su intención no era compartir sus experiencias, pero a su vez, no le gustaba la idea de que los demás especulasen sobre ella. "Ahora me siento más libre, tengo el control sobre mi propia historia, y merece la pena".

La cantante reveló en su momento que sufre ansiedad y trastorno bipolar, y que también tuvo que batallar con la depresión. Sobre ello suele hablar a menudo en sus redes sociales, un medio que ahora utiliza como un altavoz, pero que hace años le provocó tantas inseguridades que tuvo que tomar una decisión drástica. "Llevo cuatro años y medio sin entrar en Internet", reveló durante su aparición en el programa Good Morning America. "Ha cambiado mi vida completamente, ahora soy más feliz y estoy más presente. Entiendo el poder que tienen las redes, pero para mí, las noticias que son realmente importantes las obtengo a través de las personas que hay en mi vida".

En una entrevista para Fashion, la celebridad reconoció lo importante que ha sido para ella este detox digital. "Nos bombardean constantemente con historias sobre quiénes tenemos que ser o qué físico debemos tener. Y cuando no te sientes en tu mejor momento, es fácil caer en comparaciones", admitió en ese entonces. "Algo que ha sido muy útil para mi propia salud mental ha sido darme tiempo para desconectar, huir de las redes sociales y centrarme en mí misma".