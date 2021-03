Selena Gomez y el anuncio que entristece a sus fans

Selena Gomez con el paso de los años se ha convertido en una de las artistas más importantes del mundo y esto se debe a que es dueña de un gran talento. Por su parte recientemente es tendencia en varios sitios de noticias del espectáculos al ser tapa de la prestigiosa revista Vogue. Allí dio una entrevista con confesiones que entristecieron a sus seguidores.

A lo largo de su carrera la ex de Justin Bieber ha conseguido un gran éxito tanto en la música como así también en la actuación donde ha participado de grandes películas de Disney. Actualmente está por lanzar un disco en español pero según ella "no se siente segura de seguir con su carrera". Además Selena agregó que en varias oportunidades ha revelado que considera retirarse de la música.

Por su parte la talentosa cantante afirmó que muchas veces se ha preguntado: ¿Para qué hago esto? teniendo en cuenta que "es difícil seguir haciendo música cuando las personas no te toman necesariamente en serio". Esto se suma a las diversas críticas que recibe la industria de la música actual, sobre todo de las cantantes femeninas.

Además otras de las citas que brindó la brillante artista a la revista Vogue es que “muchas veces me siento cansada de no colmar con las expectativas que tienen conmigo. La mejor canción que lancé para mí es 'Lose You To Love Me' y para varias personas igual no fue suficiente".

Recordemos que de ser así, esta no sería la primera vez que Selena Gomez se despide de los escenarios ya que durante los años 2016 y 2018 se retiró de los mismos por problemas de salud. Sin embargo en esta ocasión la decisión pasaría por las decepción de los resultados obtenidos con sus lanzamientos musicales.