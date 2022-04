Por qué Cillian Murphy no tiene redes sociales

Cillian Murphy es la estrella de la exitosa serie “Peaky Blinders” y le escapa a la fama. El actor irlandés de rostro inquietante no para de cosechar fans por todos lados. Sin embargo, elige no tener redes sociales, escapándole a la vida de los flashes. ¿Por qué?

No quiere ser famoso: Cillian Murphy no tiene redes sociales

Bien podría elegir una vida que esté manejada por especialistas en marketing, aquellos que miden constantemente las ganancias recibidas más que las historias contadas. Sin embargo, Cillian Murphy prefiere solo trabajar en proyectos que le interesen y nada más. No solo que no tiene redes sociales, sino que no se lo ve en alfombras rojas, producciones de moda, ni en campañas publicitarias.

De la misma manera, tampoco se lo ha visto haciendo declaraciones fastuosas. Así, es como el actor, músico y productor irlandés descarta con vehemencia todo lo que lo pueda transformar en una súper estrella.

El actor que encarna a Thomas Shelby en “Peaky Blinders” que, vale recordar es una serie que se transformó en un suceso y trascendió fronteras, elige no tener redes sociales: “Me gusta actuar pero, en última instancia, se trata solo de disfrazarse y hacer voces. Me lo tomo en serio y hago lo mejor que puedo, pero ir a casa y estar con mi familia es lo que realmente vale la pena”.

Habrá que creerle porque lo que dice, lo hace. Incluso, ha rechazado ofertas para instalarse en Hollywood ya que prefiere vivir con su familia en Irlanda. Desde siempre se destacó por ofrecer escasas entrevistas y cuando las acepta tiene una condición: de que solo se hable de sus trabajos.

Dejó más que claro que no desea, no quiere ni le interesa ser famoso a través de las redes sociales. Prefiere mantener una vida alejada del resto de los famosos y solo abocarse a cada proyecto con mucha responsabilidad, como lo ha demostrado.

La vida de Cillian Murphy alejado de los flashes

Cillian Murphy nació un 25 de mayo de 1976 en Douglas, una ciudad que pertenece al condado de Dork en Irlanda. Alguna vez dijo: “Estoy muy orgulloso de ser irlandés” afirmando: “Es un país de contadores de historias. Tiene tradiciones de buen arte, buenos escritores, buenos actores”.

Cuando terminó el secundario, sus padres estaban convencidos de que sería docente. Sin embargo, a Cillian le gustaba aprender, pero no enseñar. Se anotó en la carrera de derecho en la Universidad de Cork. Fue en 1996, un año clave en su vida, donde lo reprobaron en todos los exámenes y conoció a Yvonne Mc Guinnes, la artista plástica que luego se convirtió en su esposa y la madre de sus hijos Malachy y Aran.

El futuro estaba muy cerca porque luego de ver la puesta de la obra “La naranja mecánica”, decidió que la actuación era lo suyo. Fue el principio de todo su éxito cuando se anotó a las pruebas y terminó siendo el protagonista de 'Disco Pigs”, la obra de Enda Walsh.

Dicho por él mismo en una entrevista para la revista GQ: “Conseguir un papel así sin entrenamiento ni experiencia y que se convirtiera en un éxito masivo fue increíblemente afortunado”.

Suerte, responsabilidad y talento le sobran. Eso sí, no tiene redes sociales y si alguna persona se le acerca a pedirle una foto, él mismo le propone un apretón de manos, una charla o firmarles algo. Es un tipo común con un talento sin igual. Para la misma entrevista enfatizó:

“No me interesa nada más; sé que puedo parecer antiguo, pero no quiero sacar una marca de ropa o un disco. Solo quiero hacer mi trabajo lo mejor que pueda, y si tiene impacto en alguien, genial. Pero no deseo cambiar el mundo”.

¿Estás de acuerdo con su forma de vida?