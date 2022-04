Leonardo DiCaprio y otros actores que olvidaron que estaban actuando

No es nada fácil entrar en papel para interpretar a un personaje. Sin embargo, a muchos actores como por ejemplo Leonardo DiCaprio les ha pasado que grabaron momentos donde estaban lejos de estar actuando. Un poco improvisan y otro poco, es tan real lo que sienten el momento, que no pueden evitarlo. Así le sucedió también a Zendaya en Euphoria.

Muy real: Leonardo DiCaprio se dejó llevar por el momento

Aunque ser actor requiere de mucha concentración para conseguir interpretar a un personaje, sucede que en muchas ocasiones los actores olvidan que están actuando. Como resultado, en general es fantástico porque los productores aseguran que es cuando se ven los mejores momentos del cine. Sin embargo, no siempre es así.

En el caso particular de Leonardo DiCaprio, no fue ningún secreto que en The Revenant le fue extremadamente difícil grabar. Independientemente del clima que tuvo que soportar, la exigencia del personaje fue mucha y todo debido a que su personaje tenía que transmitir diversas emociones, sin hablar.

El actor compartió una experiencia bastante desagradable que vivió. Fue precisamente cuando tuvo que comer hígado crudo. En el momento que comenzó a rodar la escena, no tuvo la necesidad de fingir su reacción de asco ya que lo sintió de manera natural.

Durante una entrevista para la revista TimeOut confesó: "Comí hígado crudo. Porque el hígado falso que me dieron no parecía real… Estaba sentado allí comiendo un gran trozo de plastilina Play-Doh. Tuve que darle una oportunidad. Pero solo lo hice dos veces, y mi reacción está en la pantalla. Eso es instinto."

Por suerte para el actor, con esa escena donde verdaderamente se olvidó que estaba actuando, se ganó su primer Premio Oscar.

Sublime: Zendaya en una escena de “Euphoria” se olvidó de que estaba actuando

Uno de los casos que merecen ser nombrados, fue el de Zendaya. En 2021 se ganó el premio Emmy gracias a su trabajo como Rue en la serie Euphoria. En diversas ocasiones, la propia actriz reveló que le fue muy duro interpretar a una joven con problemas de adicción y que en una escena en particular se olvidó que estaba actuando.

Fue en la primera temporada donde Rue estaba peleando con su madre. La furia de ese momento hizo que la actriz rompiera un cuadro y tomara un pedazo de vidrio para amenazar a Nika King, quien vale aclarar, hizo todo lo posible por seguirle la corriente.

Al parecer, esa secuencia no estaba en el guion de esa manera. Solo se mencionaba que ambos personajes iban a discutir, pero no estaban los detalles de cómo. Asombrosamente, todo salió bien, porque el creador de la serie Sam Levison se quedó muy impactado. Incluso, tuvo que tomarse un momento para reponerse. Así lo confesó él para el portal 'Shadow and Act'.

Las expresiones de Zendaya en dicha escena terminaron siendo criticadas de manera positiva porque de ninguna manera estaba actuando. De hecho, todo resultó ser cien por ciento real y por eso tuvo un éxito instantáneo. Hay otros actores más como Brad Pitt que sintió verdadero dolor en 'El Club de la Pelea' o Steve Carell que no tuvo que fingir su reacción en 'Virgen a los 40'.

Además de Leonardo DiCaprio y Zendaya ¿Qué otro actor te ha parecido que se haya olvidado de que estaba actuando? Cuéntanos.