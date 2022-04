Lele Pons publicó unas fotos de Chayanne que sorprendieron a todos

Sin lugar a dudas, Chayanne se ha convertido en uno de los artistas más importantes de la música latina. Además en varias oportunidades el famoso cantante también ha demostrado que posee un gran talento para la actuación ya que ha participado en diversas películas de Hollywood. Además con su gran voz ha conquistado a millones de fans por todas partes del mundo.

Actualmente el talentoso cantante posee 52 años de edad y si hay algo que ha demostrado es que posee una perfecta figura. Es que el intérprete de la canción "Yo te amo" le dedica bastante tiempo al gimnasio para tonificar su cuerpo. Debido a esto cada vez que publica una imagen de él en redes sociales deja a sus seguidores totalmente deslumbrados.

Esta vez no fue la excepción ya que su sobrina política, Lele Pons, compartió en su perfil de Instagram una serie de fotos de ella junto al cantante que demostraron que los años no pasan para él, ya que su imagen luce completamente igual a la de hace algunos años. En la publicación que fue realizada recientemente se puede leer la frase que escribió la cantante: "Tío Chay tomemos un momento para apreciar cómo no ha cambiado jajaja (a diferencia de mí).

Aunque para muchos pueda resultar un tanto sorprendente, Chayanne y Lele Pons son tío y sobrina aunque, no comparten la misma sangre. La joven, de 25 años, es hija de Anna Maronesse, la hermana de la esposa de Chayanne, Marilisa Maronesse. De esta manera, queda claro que el artista es el tío político de la influencer. Además ambos poseen una relación muy buena ya que ella siguió los pasos en la música de su tío.

Con más de 32 años de carrera Chayanne se ha convertido en uno de los cantantes latinos más reconocidos del mercado y esto principalmente se debe a que sus canciones marcaron un antes y un después en la vida de las personas. Sus baladas han llegado a lo más profundo del corazón de millones en todo el mundo.