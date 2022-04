Así fue el discurso feminista de Julianna Ro en Miss International Spain

Julianna Ro ofreció un discurso feminista en el que puso en valor el empoderamiento de la mujer. Así, es como la Miss International Spain 2021 ha triunfado por esa explosiva y reivindicativa postura que nadie se esperaba.

Julianna Ro: Una mujer que cambia las reglas

"Miss International ensalza el valor de la mujer, no solo su belleza" fueron una parte de sus declaraciones. La andaluza alzó su voz sin ningún problema y se hizo escuchar. Sin dudas, dejó muy claro que no es simplemente una cara y un cuerpo bonito. Por cierto, Ángela Ropero, así es su verdadero nombre, no solo ganó en Miss International Spain por su indiscutible e impresionante belleza, sino por todo lo demás.

Y es que su currículum y 'background' quita el respiro a más de uno. La joven es traductora en inglés y francés, aprendió más de nueve años de piano en el Conservatorio Profesional, dos años de canto lírico y dos de técnica, hizo un curso intensivo de Diseño de Moda y tiene un Máster MBA Dirección de Empresas especializado en moda, que estuvo cursando al menos hasta el 2021.

El discurso feminista de Julianna Ro en Miss International Spain

La modelo sevillana Julianna Ro ha llevado a lo más alto el nombre su tierra, aquella que la vio nacer, Andalucía. Tras una final interesante junto a la representante de Canarias, Souadou Sena, la andaluza le tomó la mano antes de que anunciaran de que sería la ganadora final en Miss International Spain.

Sin embargo, lo que más fascinó fue su discurso explosivo y, a la vez, reivindicativo y feminista. Con su voz, puso en valor el empoderamiento de la mujer. Además, defendió los tan criticados certámenes de belleza femeninos que durante los últimos años han recibido muchas críticas:

"Miss International ensalza el valor de la mujer, no solo su belleza. Yo soy compositora, cantante y modelo, pero es que entre mis compañeras hay profesoras, diseñadoras, emprendedoras". En medio de dicho discurso agregó:

“Este año y medio he aprendido que hay que hacer realmente lo que nos haga felices. Creo que muchos de los que estamos aquí piensan igual que yo, y a mí lo que me hace realmente feliz es tener la oportunidad de representar a mi país, un país que amo, su gente, su alegría, su coraje, su poderío…” y así prosiguió hablando mucho más.

Fue verdaderamente un discurso feminista, emotivo y firme. Una vez pronunciado, la andaluza levantó de sus asientos a todos los asistentes a la gala, quienes le otorgaron una sonora ovación.

