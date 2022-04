Por qué se divorciaron Tom Cruise y Katie Holmes

Sin lugar a dudas formaban una de las parejas más famosas de Hollywood pero, tras seis años de relación y una hija en común, Katie Holmes y Tom Cruise rompían su matrimonio en 2012. Un divorcio envuelto en polémica y secretismo del que mucho se habló, y se sigue hablando hasta hoy en día.

Poco después de separarse de Chris Klein, Katie aceptó casarse con su amor platónico de la infancia. Después de un breve romance y el nacimiento de su hija Suri, la pareja se casó en Italia en 2006 en una multitudinaria boda repleta de estrellas. En 2012, Katie pidió el divorcio, alegando diferencias irreconciliables, y solicitó la custodia de la niña. El motivo principal que llevó a la actriz a dar el paso fue la obsesión desmesurada que mostraba su marido por la Cienciología.

Tras un intenso divorcio y un acuerdo multimillonario que, según se ha publicado en diversos medios, incluyó una cláusula que impidió a Katie Holmes hablar en público de cualquier relación sentimental que mantuviera con otra persona durante los 5 años posteriores a la separación de Tom Cruise. La que fuera protagonista de "Dawson’s Creek", se mudaba a Nueva York junto a su hija Suri dejando atrás una relación calificada por muchos como "algo tormentosa".

Según esta misma información, la actriz recibió a modo de compensación tras firmar este acuerdo de divorcio un total de 4,8 millones de dólares para su hija y otros 5 para ella. Unas cantidades que podrían ser reclamadas por el actor si incumpliera el contrato de divorcio, aseguraron desde la revista Vogue.

Fuentes cercanas a la pareja afirmaron que la Cienciología además de ser el motivo que separó a esta pareja fue el mismo que distanció al protagonista de la saga "Misión Imposible" de su propia hija. Según algunas informaciones publicadas, el motivo del alejamiento podría ser el fuerte vínculo de Tom Cruise a la Cienciología. "Los miembros de la Cienciología pueden ver a sus hijos si lo desean pero él elige no hacerlo porque ella no es una ciencióloga", publicaban en US Weekly. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni por el actor ni por nadie de su entorno.

¿Qué es la cienciología?

La cienciología se describe a sí misma como una religión y fue fundada en la década de 1950 por Lafayette Ronald Hubbard. Al núcleo de la cienciología es la creencia de que cada ser humano tiene una mente reactiva que responde a los traumas de la vida, nublando la mente analítica e impidiéndonos experimentar la realidad.

Los miembros de la religión se someten a un proceso llamado auditación para encontrar las fuentes de este trauma, reviviendo esas experiencias en un intento de neutralizarlas y reafirmar la primacía de la mente analítica, con el objetivo de lograr llegar a un estado espiritual llamado clear (significa claro o limpio en inglés).

El proceso involucra un dispositivo llamado e-meter, que, a decir de los cienciólogos, mide el flujo eléctrico del cuerpo mientras un auditor hace una serie de preguntas que revelan las fuentes del trauma.