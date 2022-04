Mac Miller: la sentencia contra uno de los proveedores de drogas

Se dio a conocer la sentencia que enfrentará el proveedor de drogas de Mac Miller, el joven rapero de 26 años que falleció el 7 de septiembre de 2018 por una sobredosis. Al parecer, las pastillas habrían sido alteradas con fentanilo, como dictó el fallo judicial. Hasta el momento, solo uno está condenado a prisión.

La muerte de Mac Miller impactó al mundo

La muerte de Malcolm McCormick, más conocido como Mac Miller impactó al mundo. Cabe recordar que cuando fue encontrado sin vida, se dictaminó que la causa de su muerte había sido una sobredosis accidental de drogas. Precisamente, por una combinación de cocaína, alcohol y una píldora de oxicodona que habría sido alterada con fentanilo.

"Mac Miller era amado y admirado por muchos”. Allegados a su familia, contaron que luchó muchas veces contra los demonios relacionados a la adicción, pero nunca lo consiguió. Incluso, hasta Ariana Grande habría intentado salvarlo varias veces y no pudo. Sin embargo, este caso de sobredosis no fue un caso más, porque existió adulteración en las drogas.

La sentencia del dealer: condenaron a uno de los proveedores de drogas

Quienes estuvieron implicados en el caso de la muerte de Mac Miller, fueron Ryan Michael Reavis, Stephen Andrew Walter y Cameron James Pettit. Los tres estuvieron acusados de la distribución de sustancias adulteradas que terminaron como resultado de muerte. Por su parte Reavis, en un comienzo negó tener conocimiento de que las pastillas falsificadas serían entregadas directamente al rapero por Pettit, quien aún vale aclarar, se encuentra siendo procesado en el tribunal de Los Ángeles.

No obstante, Ryan Michael Reavis ha sido condenado a 10 años y 11 meses de prisión. Por otro lado, Stephen Andrew Walter fue el único que se declaró culpable por la distribución de fentanilo, pero todavía está esperando su sentencia como es el caso de Cameron James Pettit que ya se dijo, está pendiente todavía.

Previo a que el juez de distrito Otis D. Wright II, dictara la sentencia al dealer, este se pronunció ante el tribunal federal diciendo: “Este no es un caso normal de drogas. Alguien ha muerto y una familia nunca va a recuperar a su hijo. Mi familia estaría destrozada si fuera yo. Nunca estarían bien, nunca lo superarían de verdad. Pienso en eso todo el tiempo. Y sé que, pase lo que pase hoy, yo soy el afortunado porque mi familia está aquí y yo estoy aquí y volveré a estar con ellos. Me siento fatal. Esto no es lo que soy. Mi perspectiva ha cambiado. Mi corazón ha cambiado”.

En cuanto a la fiscal Elia Herrera no le creyó y señaló que Reavis conocía muy bien las consecuencias mortales que tenía la oxicodona entre sus consumidores: “Al acusado no le preocupaba que la gente muriera a diestro y siniestro. Le preocupaba que le pillaran” sentenció.

La madre de Mac Miller ante la sentencia y el dolor

Por su parte, la madre del difunto rapero, Karen Meyers, habló muy emocionada y resaltó que la muerte de su hijo no tenía nada que ver con un caso de suicidio ya que amaba la vida: “quería vivir y estaba ilusionado con el futuro”. Además, agregó que Miller jamás hubiese consumido si hubiese sabido que esa sustancia contenía fentanilo.

“Mi vida se oscureció en el momento en que Malcolm dejó su mundo. Malcolm era mi persona, más que un hijo. Teníamos un vínculo y un parentesco que era profundo, especial e irremplazable. Hablábamos casi todos los días de todo: de su vida, de sus planes, de su música, de sus sueños. El agujero en mi corazón siempre estará allí”, finalizó.

