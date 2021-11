Los intentos de Ariana Grande para salvar a Mac Miller

El rapero Mac Miller fue la pareja de Ariana Grande desde el 2016 hasta mayo de 2018 y durante esos dos años la cantante intentó salvarlo de su adicción a las drogas. Pero su incondicionalidad no alcanzó y como la relación se había vuelto tóxica decidió ponerle fin en buenos términos.

"Nos hemos amado, adorado y respetado desde el principio, incluso antes de que nos conociéramos, sólo porque éramos fanáticos del talento del otro", contó Ariana Grande a la revista Cosmopolitan. En 2013, antes de comenzar su relación, hicieron una colaboración en el remix de la canción "The Way" y el video musical incluyó un beso, que generó chispas entre ellos.

Más tarde, en 2016 la cantante se unió a Mac Miller para la canción y el video de "My Favourite Part", y la atracción en ese momento ya era innegable. Su primera aparición pública como pareja fue en los MTV Video Music Awards, pero ellos lo confirmaron en las redes sociales el 6 de septiembre de 2016.

Su relación era muy sólida e incluso él fue uno de los mayores pilares emocionales de Ariana Grande luego de la noche del 22 de mayo de 2017, cuando se produjo el atentado en su gira Dangerous Woman Tour en el Manchester Arena. Para llevar cariño y apoyo a los ingleses, la cantante organizó el show "One Love Manchester" en dicha ciudad donde participaron muchos artistas reconocidos, entre ellos Miller.

Adicción a las drogas y la muerte de Mac Miller

Era de público conocimiento que Mac Miller tenía problemas con las drogas y desde que Ariana Grande lo conoció intentó ayudarlo. Se convirtieron rápidamente en una de las parejas más queridas y asistían juntos a muchos eventos, incluso fueron vistos en la fiesta privada de los Oscar que hizo Madonna.

Pero la adicción del rapero comenzó a empeorar y la actriz no pudo tolerarlo más, debido a que se estaba volviendo un problema para su vida. De manera amistosa y en muy buenos términos, le pusieron fin a su amor y la cantante le dedicó unas palabras en sus redes sociales: "No puedo esperar a seguir conociéndote y apoyándote para siempre".

Casi cuatro meses después de la separación, Mac Miller murió a causa de una sobredosis accidental en el Valle de San Fernando, California. El cuerpo sin vida fue hallado por su asistente personal y, según documentos de la corte, esa noche el rapero había pedido que le dieran percocet, un analgésico recetado que contiene oxicodona, y le encontraron cocaína y Xanax.

La noticia dejó devastada a Ariana Grande, quien en ese entonces estaba en pareja con el comediante Pete Davidson. El dolor era tal, que la cantante se separó de su pareja y ella le rindió homenaje a Miller en sus redes sociales en varias ocasiones, recordando lo buena persona que era y lo que le hubiese gustado poder ayudarlo.

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto. tantas veces. Estoy tan enojada estoy tan triste que no sé qué hacer", le escribió en Instagram cuando se enteró de la noticia de su fallecimiento.

Y agregó: "Fuiste mi amigo más querido. durante tanto tiempo, por encima de cualquier otra cosa. Siento mucho no poder arreglar o quitar tu dolor. Realmente quería hacerlo. El alma más amable y dulce con demonios que nunca se mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa".