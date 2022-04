Los consejos de Michelle Renuad para superar una ruptura amorosa

La actriz Michelle Renuad, ex pareja del actor ecuatoriano Danilo Carrera, sabe como enfrentar de la mejor manera el final de una relación amorosa, y por ello, ofreció consejos a todos sus seguidores en Instagram para que aprendan a respetar el proceso de duelo al afrontar una ruptura sentimental.

“El duelo al terminar una relación de pareja puede ser muy doloroso, pero es importante vivirlo, no tenerle miedo, entre más pronto lo asumas y te dejes sentir ese vacío, más rápido saldrás de eso”, aconsejó la actriz en sus redes sociales. Según explicó, el peor error “es creer que por miedo a sentir ese vacío debes retomar esa relación que ya te demostró que no funciona”. “Tu ex pareja puede ser la mejor persona del mundo, pero no necesariamente es la mejor persona para ti. Todo Pasa”. Afirmó

La actriz alentó a sus seguidores a respetar el proceso de cada uno, y a vivir el duelo sin apuros, siendo ésta, la mejor manera de salir y la más sana. Sus fans agradecieron los consejos de Renuad con varios mensajes. “Gracias, sí, es verdad, ya tienes mucho más aprendizaje”, me encantó el mensaje, Saludos y gracias”, “totalmente cierto”, “muy sabias palabras” fueron algunas de los agradecimientos.

Michelle Renuad tuvo una comentada relación con Danilo Carrera que terminó el año pasado. “Estoy respetando lo que viví, fue algo tan bonito, y respetando el tiempo que estuve con ella, y respetando a esa persona, y a mí también. Necesito tiempo para Danilo y conocerme soltero creo que es súper importante”, dijo el actor a la prensa. A pesar de la separación, el cariño que le tomó al hijo de Michelle ha hecho que se les vuelva a ver juntos, demostrando que se llevan excelente.

Ante los cuestionamientos, la actriz aclaró su relación con el actor chileno Matías Novoa. “Es nuestro segundo proyecto, Matías es un tipazo, un gran compañero”, dijo. “Ahorita estoy libre, pero quiero seguir libre” aclaró disipando cualquier duda.

Recordemos que en febrero pasado la protagonista de la telenovela mexicana “La Herencia” sufrió un accidente con un caballo cuando estaban grabando una escena. “Cuando me sentía orgullosa de mí y me confié, el caballo me dio una gran lección. Me hizo como trapo y me enseñó quien manda”, relató Renuad. Debido a esto, la tuvieron que llevar al hospital para una revisión médica. “Me tuvieron que hacer tomografía, resonancia y placa. Les juro que fue súper intenso pero no me pasó nada”, aclaró.