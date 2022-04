La impresionante caracterización de Nicolás Furtado para El Marginal

Nicolás Furtado, es Diosito en la exitosa serie El marginal. El actor uruguayo se ha instalado en Madrid y a pesar de sus nuevos proyectos dejó a los espectadores impresionados por la caracterización que hizo para componer su personaje para la serie.

Nicolás Furtado es el “Diosito” de “El Marginal”: Un personaje impresionante

“La idea era llegar a aquella audición con la energía modificada. No quería levantarme ese día en mi casa, linda y cómoda, que tiene olores lindos y comida rica. A mí no me servía llegar con esa energía al casting. Quería ir incómodo” contó para una entrevista exclusiva para El Confidencial.

Así es que Nicolás Furtado se preparó y consiguió esa impresionante caracterización en El Marginal. Agradecido, también contó que al personaje lo fue creando sobre la marcha, tanto los guionistas como él se involucraron en todos los detalles de la interpretación.

El marginal ha sido un éxito tanto en Argentina, como también en España, México y en otras partes de Latinoamérica. Para lograrlo, el joven actor cambió su vocabulario, porque al personaje también había que impregnarlo de humor. En esa época justo estaba estudiando 'clown' (para ser payaso) y eso sin dudas le sirvió muchísimo, porque Diosito también tiene algo de payaso. Fue un personaje con muchas aristas.

¿Qué sucede con Ester Expósito? Nicolás Furtado y su vida sentimental

El actor fue entrevistado con motivo de la última temporada de El Marginal que se estrenará el 4 de mayo, pero cuando le quisieron preguntar por su vida sentimental, su reacción no fue la más simpática. Al parecer, en los primeros días de enero se mostró muy enamorado de la actriz española Ester Expósito, a quien conoció en Madrid.

Sin embargo, cuando tuvo que responder dijo: “En su justa medida le doy su lugar, su espacio. Y listo. No le doy mucha trascendencia, o trato de que no sea algo tan importante tampoco. Es algo que viene con lo otro, que es lo que yo hago. Es así y chau. Te guste o no, es una consecuencia de mi trabajo. Así que nada, no es ni más ni menos que eso”.

Al momento en que el periodista quiso saber algo más sobre el romance del que tanto se habla, el actor no le dio lugar y respondió: “De eso no hablo”.

En su Instagram, junto a una imagen muy característica de su personaje en El Marginal, escribió: “El 4 de mayo estrenamos #ElMarginal5 y con esta temporada nos despedimos de esta gran historia ?? El Marginal ya es de ustedes… Hasta siempre!!!”.

¿Ya has visto El Marginal? ¿Cuál es tu momento preferido de la serie?