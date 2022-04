Estos son los ganadores de los Latin American Music Awards 2022

Los Latin American Music Awards 2022 se celebraron en la arena Michelob ULTRA del Resort Mandalay Bay. La gala animada por Rafael Amaya, Jacqueline Bracamontes y Cristián de la Fuente fue a puro galmour con presentaciones de gran nivel sobre el escenario. Los grandes ganadores de la noche fueron la cantante colombiana Karol G, el reguetonero portorriqueño Bad Bunny y la estrella del regional mexicano Christian Nodal.

Abrieron la velada los Black Eyed Peas cantnado una versión bilingüe de su éxito “Where Is The Love” (¿Dónde está el amor?). El lema de este año fue “La música nos une” y en el evento se incluyó un llamado a la paz con un mensaje de solidaridad a Ucrania. La cantante, actriz y presentadora Nastya Kamenskykh fue parte de este memorable momento de la premiación.

Lo llamativo es que, a pesar de ser los grandes protagonistas de la noche, ni la colombiana Karol G, ni el puertorriqueño Bad Bunny asistieron a la ceremonia. En estos premios que se someten a votación popular, la artista colombiana arrasó y no dejó margen al resto de los candidatos. Karol G se llevó las categorías de Mejor Artísta Femenina, Mejor Cantante del género urbano, Disco del Año y Mejor Disco Urbano por su álbum “KG0516”, además de colaboración del año por “El Makinon” junto a Maria Angeliq. “En verdad no me esperaba ganar, así que estoy un poquito sorprendida”, aseguro Angeliq al recibir el premio y saludar a su compañera a la distancia.

Por su parte, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se quedó con el premio al Mejor Cantante Urbano, Mejor Tema Viral por “AM”, Canción Favorita del género tropical por “Volví”, Mejor Canción Urbana y Sencillo del Año por “Dákiti”, premio que recogió Jhay Cortez y que dedicó al resto de los artistas de Puerto rico.

Entre el resto de los ganadores se destacó Christian Nodal con 4 premios, triunfando por cuarta vez consecutiva como Artista Favorito del género regional mexicano y recibiendo un homenaje por su “Evolución Extraordinaria”. “¡Arriba México!, dijo emocionado al recibir el título honorífico y dedicárselo a todas las personas que lo han apoyado en estos años de carrera profesional.

La gala duró más de tres horas con las actuaciones de Black Eyed Peas, Jesse & Joy con su tema “Respirar”, Luis Fonsi que puso a bailar al público con el estreno de “Dolce” y Gloria Trevi que interpretó por primera vez “La Recaída”. Además, Los Latin AMAs también homenajearon a la actriz y cantante mexicana Lupita D’Alessio galardonada con el premio Leyenda.