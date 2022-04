¿Por qué Christian Nodal se muda a Estados Unidos?

El exponente de la música regional mexicana, Christian Nodal, sorprendió a todos sus fans al anunciar que se mudará a vivir a Los Ángeles, Estados Unidos, para poder tener la vida que quiere. A través de un video en vivo, Nodal respondió algunas preguntas de sus fans. Uno de sus seguidores le cuestionó sobre su mudanza “¿No vas a vivir en México?”, escribió. El intérprete de “Botella tras botella” respondió con toda sinceridad que la situación en suelo mexicano le parecía difícil diciendo: “es muy complicado vivir en México, no puedes tener nada a gusto”.

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en donde vives, todo el mundo va a saber en qué carro andas. Me pasó, tenía un Ferrari que solo existía en todo México y pue era obvio que la gente sabía en donde estaba, cuando pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad”, reveló el cantante. También detalló que eso no le pasaría en Estados Unidos porque allá “hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos, entonces no se sorprenden y en México sí”.

A poco más de dos meses de anunciar el final de su relación con la cantante Belinda, con quien mantuvo un romance que derrochaba amor por las redes sociales, Nodal parece dar un vuelta de página definitivo, y encarar su vida de lujos en Estados Unidos. En las redes sociales de Christian se puede ver que comparte los gustos que se da, como por ejemplo el Cadillac Escalade Sport, en color negro con interiores de piel, valuado en 100 mil dólares. De acuerdo con lo dicho por el cantante mexicano, la falta de privacidad hizo que tomara esta decisión. Nodal destacó que los bienes materiales son un foco de atención en su vida personal y que eso no le gusta.

La salud de su mamá

Según se especula, Christian decidió mudarse a Estados Unidos, luego saber que su madre se encontraba mejor de salud. Recordemos que a su mamá le habían diagnosticado un tumor maligno en el colon, y luego de que el cantante tomara cartas en el asunto y pidiera una segunda opinión, en el segundo estudio realizado ya no apareció. El cantante dijo que se trató de un mal diagnóstico, y comentó que, igualmente, su mamá está bien y que fue a la playa para descansar y recuperarse del todo.