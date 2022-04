Marco Antonio Solís anunció una feliz noticia

Marco Antonio Solís es un cantante mexicano que con el paso de los años se ha convertido en uno de los emblemas de la música regional mexicana. Sus canciones han marcado la vida de grandes y chicos y hoy en día continúa demostrando todo su talento con conciertos repletos por diversas ciudades de Estados Unidos como así también del país azteca.

Hace algunas horas anunció una feliz noticia que tiene que ver con su gira internacional. El Buki a través de unas historias de su cuenta oficial de Instagram dio a conocer las fechas y lugares de sus presentaciones en Europa. Claramente esta noticia causó una gran felicidad entre sus seguidores del viejo continente que compartieron su publicación en sus respectivas redes.

La gira europea "Que ganas de verte World Tour 2022" comenzará el 1 de julio en el Teatro de Verme de la ciudad de Milán, Italia. Mientras que luego se hará presente en Londres, Barcelona, Madrid y finalizará estas presentaciones el 10 de julio en Olympia de la ciudad de París, Francia. Esto marca el brillante presente que está viviendo Marco Antonio Solís en su carrera.

Además en sus cuentas oficiales, el esposo de Cristy Solís agregó un mensaje sobre esta gira que dice lo siguiente: "La música es uno de los elementos que sin duda más une a la humanidad, la de éste servidor ha traspasado ya muchas fronteras. El día de hoy me lleno de gozo, emoción, ilusión y mucho amor al poder anunciar la primer gira de su servidor en #Europa #QuéGanasDeVerte #WorldTour2022 llega al viejo continente con cinco fechas en #Milán, #Londres, #Barcelona, #Madrid y #Paris. No tengo más que palabras de agradecimiento por este nuevo espacio para poder llevar a todos ustedes la música que con tanto amor interpreto!!!! No me queda la menor duda que serán fechas y conciertos inolvidables donde bailaremos, cantaremos y estoy seguro saldremos más enamorados que nunca!!! Boletos a la venta este viernes 22!!!!".

Este 2022 será un año con muchas presentaciones de Marco Antonio Solís ya que giras como solista se le suman los conciertos que realizará con Los Bukis durante los meses de septiembre, noviembre y diciembre. El año pasado esta histórica banda volvió a los escenarios tras 25 años de ausencia. Este Tour se llevará a cabo por diversas ciudades de México bajo el nombre "Una historia cantada".