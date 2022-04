El increíble parecido de Ricky Martin con uno de sus hijos

Los hijos de Ricky Martin siempre son tema de conversación, despiertan la curiosidad de todos los fanáticos del cantante. Quizás porque se sabe poco de ellos o tal vez al querer saber todo (y más) sobre la vida de él. Hace muy poco tiempo se comenzó a comentar el increíble parecido de Renn Martin-Yosef con Jwan Yosef, la pareja del intérprete. Pero, ¿Alguno de los cuatro se parece al puertorriqueño?

La respuesta es simple: ¡Sí! Matteo Martin, el hijo mayor del cantante, es una gota de agua de su papá. Son muy parecidos. Y eso enloquece a los seguidores de Instagram cada vez que Ricky Martin comparte una foto junto a él.

Algunos mensajes que han dejado en las fotos son: “Hermoso padre y hermoso hijo”, “Woooow, que guapos, muy aparecidos”, “Orgullosa de tus grandes metas y logros, tus babys, tu familia, ¡Dios los bendiga!” y “¡Dos gotas de agua!.

Y es que todos quedaron muy sorprendidos, pues les hizo recordar a Ricky Martin en la época de Menudo, cuando saltó a la fama mundial.

¿Cuántos hijos tiene Ricky Martin?

Ricky Martin tiene hasta el momento cuatro hijos, aunque ya ha dicho en más de una ocasión que le gustaría continuar agrandando a la familia. Aunque vemos algunas fotos de sus hijos gemelos aquí y allá, la hija que comparte con su esposo Jwan Yosef, con quien se casó en 2017, no se mostró en Instagram (menos una mano o un pie por aquí y por allá) hasta los 7 meses.

Mientras que a su hijo menor lo presentó a los pocos días de haber llegado a este mundo con unas tiernas fotos. No sabemos qué es lo que impulsa al cantante a mostrar o no a sus niños.

Ricky Martin dijo en una entrevista que quiere que su familia mixta y no tradicional sea una inspiración para los demás: "Quiero que la gente me mire y vea una familia y diga: 'No hay nada de malo en eso'". Es parte de mi misión. También es parte de la misión de mis hijos. Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Esta es una hermosa sensación de libertad".

Para ti, ¿los otros hijos de Ricky Martin a quién se parecen?