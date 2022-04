La hija de Luis Miguel hipnotiza Instagram con su impactante belleza

Comienzan los días de calor y se viene en un par de meses el verano en el hemisferio norte. Es por eso que las estrellas y figuras de la farándula latina y europea comienzan a elegir destinos para vacacionar como así también los trajes de baño que utilizarán para marcar tendencia en este verano 2022. Una de ellas es la modelo mexicana Michelle Salas que acaparó las miradas de sus fans en las redes.

Michelle Salas es la hija de Luis Miguel y con el correr de los años se ha convertido es una de las personas más importantes de la elite habla hispana. Con diferentes producciones de fotos la bella influencer ha conseguido una gran popularidad en las redes sociales que crece día a día. Tanto es así que las principales marcas de ropa la eligen para que sea su rostro en las diversas campañas.

Hace algunas horas la popular modelo realizó una publicación que tuvo una reacción inmediata por parte de sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram. El posteo cuenta con un reel de fotos de ella luciendo un vestido de flores por lo que su espectacular figura se lleva la atención de todos. Además Michelle Salas agregó: "La vie en rose".

Por otra parte, recientemente comenzó a circular un rumor en la red que decía que la hija de Luis Miguel estaba embarazada. Todo comenzó porque Michelle confesó a sus seguidores que últimamente ha tenido muchos antojos y a partir de ahí sus fans dijeron que la modelo estaba embarazada. Lo que Salas dijo fue lo siguiente: “Últimamente tengo un antojo de cosas dulces que no están entendiendo o más bien yo no lo entiendo, porque yo nunca he sido de comer cosas dulces”.

Michelle grabó una serie de videos que fueron compartidos en sus estados de Instagram donde aclaró la situación. Allí se puede ver a la brillante rubia decir: “No, no estoy embarazada. Siempre que digo: Bueno, ahora se me antoja, dicen ay seguro estás embarazada amiga y no. Uno tiene que andar aclarando, porque luego con las noticias que sacan… ¡ay, no!, la verdad me da mucha risa, pero se los digo porque imagínense un error de redacción y en una noticia importante puede ser un gran problema porque la gente lee eso e inmediatamente cuando tú lo lees como que lo estás absorbiendo, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee”.