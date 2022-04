Esta es la canción que Luis Miguel cantó con Frank Sinatra

Para el cantante Luis Miguel hacer un dueto junto a Frank Sinatra significaba uno de los logros más importantes de su exitosa carrera. Fue en la quinta temporada de la producción de Netflix que se vio el acercamiento que tuvieron ambos cantantes. Sin embargo, pocos recuerdan cuál fue la emblemática canción que grabaron juntos.

La verdadera historia: Luis Miguel y Frank Sinatra

Fue en el año 1993, cuando Frank Sinatra junto a su equipo preparaban Duets II, el famoso álbum en el que el cantante interpretaría las canciones más exitosas de toda su larga carrera artística. Lo más atractivo, era que lo haría con cantantes de todo el mundo. Cabe recordar que, en la primera edición de dicho trabajo se unieron voces como Aretha Franklin y Barbra Streisand, entre otros.

Ya para la segunda edición, se unieron Linda Ronstand, Stevie Wonder y Neil Diamond, entre otras personalidades de renombre. El hecho de que Luis Miguel fuera también considerado para cantar con Frank Sinatra fue una noticia que, sin dudas, le dio un gran impulso a su carrera en Estados Unidos.

Este dueto fue posible por la “chamba” que en ese entonces su mánager, Mauricio Aboroa, negoció para que participara el mexicano. Dicho álbum Duets II se grabó finalmente en 1993 pero se estrenó recién en noviembre de 1994.

La canción que Luis Miguel cantó con Frank Sinatra

La canción que Luis Miguel cantó con Frank Sinatra fue Come Fly With Me. Uno de los clásicos del estadounidense. Sin embargo, hubo un detalle no menor, que no se dio a conocer del todo. Al parecer, por las ajustadas agendas de ambos, nunca la pudieron cantar juntos en el estudio.

Por un lado, Frank Sinatra grabó primero su parte. Luego, lo hizo Luis Miguel en México. Finalmente, gracias a la edición se pudieron unir los audios y le dieron vida a su maravillosa interpretación.

Luis Miguel homenajeó en vivo a Frank Sinatra

Ya en noviembre de 1995, Luis Miguel era reconocido por su trabajo, su voz impecable y su carisma. Por ello, Frank Sinatra, lo invitó a la celebración por sus 80 años y allí sí cantó en vivo su versión de Come Fly With Me. Dicho evento se realizó en el Auditorio Shrine, en Los Ángeles, California donde acudieron decenas de celebridades.

En la presentación, Luis Miguel agradecido, dijo unas palabras: “Tuve la oportunidad, cuando era un niño, de escuchar todas las canciones de Frank Sinatra, así que creo que aprendí inglés a través de sus canciones y tengo que decir que años después tuve la oportunidad de cantar en uno de sus álbumes. Eso fue como un sueño hecho realidad”.

