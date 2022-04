Así de hermosa luce Aracely Arámbula, madre de los hijos de Luis Miguel, a sus 47 años

La mexicana Aracely Arámbula, es una actriz y presentadora que con el paso de los años ha demostrado que posee un gran talento. Gracias a sus actuaciones ha sido reconocidas en todas partes del continente y es por eso que ha participado de las telenovelas más vistas. Su interpretación en "La Doña" hizo que ganara varios premios y que fuera elegida como una de las mejores del actrices del país azteca.

Hoy en día la talentosa artista está enfocada en el teatro con una gira de su obra "Por qué los hombres las aman a las cabronas". La misma cuenta con un elenco de primera línea como lo son Mauricio Ochmann y Anastasia Costa. La misma comenzó en la segunda mitad del año pasado y actualmente continúa llenando las salas de los teatros.

El próximo 17 de mayo esta obra tendrá su tan ansiado regreso con la incorporación de Gabriel Soto, en lugar de Mauricio. La misma se llevará a cabo en el Auditorio Gota de Plata de la ciudad de Pachuca, México. Los boletos se pueden adquirir a través de la página newticket.com.mx. Esta obra está basada en el libro de Sherry Argov.

Por otra parte, Aracely Arámbula se ha mantenido bastante activa en las redes sociales. En sus estados de su cuenta oficial de Instagram compartió diversas fotos de ella donde queda en evidencia la gran figura que posee. A sus 47 años la expareja de Luis Miguel es una de las mujeres más bellas de México.

En una reciente entrevista la madre de los hijos de El Sol de México afirmó que: "Me cuido mucho con las comidas, claro me doy ciertos gustos, pero en general me manejo con una dieta balanceada de alimentos. Además tengo una rutina de ejercicios que practico sin falta cada día. Se puede decir que soy una mujer fitness jeje".