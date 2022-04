El gran temor que enfrenta Rihanna en su embarazo

A fines de enero, Rihanna apareció en las calles luciendo su barriga de embarazada junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sorprendió al mundo con la noticia. Desde entonces, los flashes no dejan de posarse sobre ella, que quiebra los estereotipos con atuendos que demuestran que la sensualidad y la moda también son posibles durante el periodo de gestación.

La princesa del R&B se ha paseado durante estos meses por cuanto evento y alfombra roja tuvo posibilidad, con transparencias, encajes, y looks que dejan al descubierto su barriga, haciendo honor a esta etapa de su vida que tanto está disfrutando.

Además, recientemente, la reina de la moda protagonizó la portada de la revista Vogue, llevando pendas alucinantes que confirman el pensamiento que la celebridad se ha encargado de repetir ante la prensa: "Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora y no voy a sentirme avergonzada por eso... En este momento deberíamos celebrar. Porque ¿por qué deberías esconder tu embarazo?", explicó, cuestionando la industria de indumentaria para futuras mamás.

En diálogo con Vogue, la superestrella se refirió de lleno al tema de la maternidad y confesó que su bebé no fue planeado, sino que simplemente un día se encontró realizándose la prueba de embarazo.

"¿Planear? No diría planear... Pero definitivamente no era algo que no estuviera planeando. No sé cuándo ovulo ni nada de eso... Simplemente nos divertimos. Y después ahí estaba en la prueba (de embarazo)", precisó la cantante de 34 años.

Asimismo, habló sobre uno de los temas que más la atemoriza en lo referido al embarazo. Atravesando por primera vez esta condición, y movida por relatos que ha escuchado sobre la depresión postparto, la cantante admitió que en ocasiones la atormentan algunas preguntas como: "¿Me sentiré fuera de control emocionalmente? Esas son las historias que escucho de otras mujeres que me asustan", reconoció.

Pese a este temor puntual, a Rihanna se la ve disfrutando plenamente de su embarazo junto al rapero A$AP Rocky, quien también será padre por primera vez. Una de las ideas con la que la cantante fantasea es que en el día del parto todos sus seres queridos la acompañen.

Aunque su deseo es genuino, sabe que es imposible que todos ingresen a la sala de partos, pero bromea con la posibilidad de que un autobús pueda permanecer estacionado afuera del hospital, con los seres queridos aguardando por ellos: "Quizá, sólo quizá, un autobús de fiesta estacionado o algo", dijo entre risas.