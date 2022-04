Uno de los anfitriones de los Latin AMAs 2020 recordó cuando lo asaltaron y su hija fue baleada

Era el 10 de marzo de 2022. El productor trasandino Cristián de la Fuente transitaba con su hija por las calles de la capital de su natal Chile. Iban camino a festejar su cumpleaños número 48 cuando sufrieron un intento de asalto, donde la joven de 17 años sufrió heridas de balas en ambas piernas. Tras ser emboscados para ser asaltados por unos delincuentes, Cristián y su hija Laura pasaron momentos de angustia y mucha tensión, donde la peor parte la llevó su hija con los impactos recibidos. Inmediatamente al hecho, la joven fue llevada de emergencia a una clínica donde la atendieron de forma urgente. La cirugía a la que fue sometida fue un éxito, lo que le devolvió en su momento la calma a la familia luego del amargo sabor de los hechos.

El chileno recordó el momento agradeciendo a todos los atendieron a su hija “Gracias al equipo médico que hizo un trabajo impecable en la cirugía. La vida es corta y se nos puede ir en un instante”. “Gracias a Dios fue un milagro. Nunca pensé que el día de mi cumpleaños lo iba a celebrar así. Al final, tuve el mejor regalo del mundo que mi hija, dentro de la gravedad, no le pasó tanto y está bien con nosotros”, declaró el también actor chileno. “Sin dudas fue una de las cosas más fuertes. Es terrible no saber qué le va a pasar a tu hija. Todo el proceso, desde que la dejé en la clínica hasta que supimos que no estaba tan grave, fue eterno. Creo que fue el día más largo de mi vida”, se descargó.

Además, de la Fuente dijo también que ese día estuvo en peligro de muerte, ya que debió esquivar una bala que le pudo haber costado la vida. “Estuve a tres centímetros de no estar acá, ya me lo tomo con humor, porque fueron los tres centímetros que pasó la bala cerca de mi cabeza” reveló.

De acuerdo con lo dicho por el futuro anfitrión de la próxima edición de los Latin Americans Music Awards, su hija tuvo toda la contención familiar y profesional para sobrellevar aquel momento y que el apoyo que le brindó su madre Angélica Castro, que además de ser actriz y conductora de televisión, es psicopedagoga, fue fundamental en el proceso de recuperación de su hija.

Cristián de la Fuente será presentador de los Latin AMAs 2020, junto los mexicanos Jacky Bracamonte y Rafael Amaya.