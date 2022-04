Michelle Renaud: "Es muy difícil salir de una relación violenta"

Ante sus más de 4 millones de seguidores, la actriz mexicana Michelle Renaud compartió un mensaje para echar conciencia sobre lo difícil que es salir de una relación violenta y advirtió que una pareja violenta “no cambia”.

Sin dar nombres, la actriz se abrió para compartir cómo se vive una relación tóxica, esperando a que las cosas cambien sin resultado alguno. Como ya es costumbre en su camino de crecimiento personal, la intérprete dio una clase de amor propio y empoderamiento.

Ya sea rompiendo estereotipos de belleza al removerse los implantes del pecho o al insistir en que más allá del amor de pareja el amor más importante que podemos sentir es por una misma, hoy decidió hacer un llamado a quienes sufren violencia en la pareja, para que pidan ayuda y puedan salvaguardar su bienestar.

Pocas veces Michelle Renaud ha hablado de su vida personal, pero esta vez, sin aclarar a qué experiencia se refería, aseguró que una pareja violenta no tiene motivos para cambiar cuando aceptamos sus actitudes y nos convertimos en cómplices por esconder lo que hace de nuestro entorno.

Su mensaje comienza diciendo. “No te permitas vivir violencia en tu relación de pareja”, para luego detallar: “Es muy difícil salir de una relación violenta porque ninguna persona empieza a violentar a la otra al mes de conocerse, es después de pasar un rato juntos, sobre todo de vivir el enamoramiento que empieza a sacar su lado oscuro, si tú permites agresiones verbales o que te violenten emocionalmente, poco a poco estarás siendo manipulada por tu agresor y no sabrás ni cómo empezó pero la violencia siempre escala”.

“Tristemente lo que te mantiene ahí es el añorar la etapa padre del enamoramiento o pensar que él va a cambiar, pero no es así, una vez que permites algo no hay vuelta atrás”.

“Pide ayuda, no estás sola, eso que sientes no es amor, no te engañes”, afirmó. “Si él cambia solo será lejos de ti, con ayuda de profesionales, tú no mereces vivir esa etapa tan oscura por nadie”, expresó la actriz.

“Yo sé que es difícil salir, pero te juro que una vez que te pones primero, que te alejas, que pides ayuda, que abres los ojos, la vida te premia mandándote cosas hermosas que sí mereces”, alentó Michelle.

“No mereces eso, no es amor y no va a cambiar, no importa cuantas veces te llore tú no lo puedes ayudar solo te puedes ayudar a ti misma??Pregúntate ¿por qué él cambiaría si tú aceptas la violencia y además eres ya cómplice al querer esconderlo de todo tu entorno?”

En minutos la publicación de Michelle Renaud se llenó de comentarios agradeciendo su mensaje e invitando a que se compartiera para que llegara a las personas que necesitaran escucharlo.