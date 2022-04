El hijo de Andrea Bocelli triunfa junto a Sebastián Yatra

A sus 24 años, Matteo Bocelli, hijo de una de las mejores voces del mundo, Andrea Bocelli, sigue los pasos de su padre y triunfa en el mundo de la música.

Actualmente, el joven se encuentra en plena promoción de la balada “Tu luz quedó”, que interpreta junto a su par colombiano, Sebastián Yatra, en una conjunción de voces y estilos que da que hablar.

Fue lanzada en tres versiones: español, inglés (Until She’s Gone) e italiano (Un Attimo di Te), interpretadas a dúo por ambas promesas de la música, acompañados por el piano y las cuerdas.

La composición estuvo a cargo de Matteo, junto con Jez Ashurst y Emma Rohan, y Sebastián colaboró con el artista italiano en la letra en español.

Al igual que su padre, Matteo ha desarrollado una gran pasión por la música, lo que lo llevó a publicar ya varios trabajos. Pero esa pasión comenzó muy temprano: su preparación inició a sus 6 años, cuando empezó a tocar el piano.

En 2015 comenzó a tomar clases con un gran referente: su padre. Y luego ingresó al Conservatorio de Lucca, en Italia, para formalizar sus aprendizajes.

Su debut como tenor fue a los 18 años en el Teatro del Silenzio, un lugar significativo para familia, ya que se encuentra en Lajatico, la ciudad natal de Andrea Bocelli, en la provincia de Pisa, y donde como presidente honorífico, el cantante ofrece un concierto en julio de cada año.

La primera presentación de Matteo, junto al barítono Leo Nucci y la soprano surcoreana Sumi Ju, contó con una audiencia de 12.000 personas.

En 2018, durante la inauguración de la Celebrity Figth Night, una gala benéfica organizada por su padre en el Claustro de la Basílica de Santa Croce en Florencia, Matteo dio a conocer sus propias canciones. Esa noche reunió a artistas de reconocida fama internacional como Elton John, Steven Tyler y Aida Garifullina, junto a los que Matteo tuvo la oportunidad de actuar.

Ese mismo año Andrea Bocelli sacó su álbum titulado Sí, donde incluye un dueto con su hijo en el tema “Fall on me”, dándolo a conocer a través de su música.

En 2019 dejó el viejo continente para presentarse por primera vez en solitario en América. Lo hizo en el concurso David Foster and Friends, donde trató de alzarse con el Premio Horatio Alger en Washington. Y aunque no resultó ganador, su participación cosechó grandes halagos.

Matteo también ha interpretado canciones para bandas sonoras de películas como Can You Feel The Love Tonight, de El Rey León y Fall On Me, de El Cascanueces y los cuatro reinos de Disney.

El año pasado presentó “Solo”, su primera canción en solitario como intérprete y compositor. En enero, fue el turno de “Close” y ahora arrasa en las plataformas de streaming con “Tu luz quedó”, junto a Sebastián Yatra.