Sam Asghari habló por primera vez del bebé que espera con Britney Spears

El lunes nos desayunamos la feliz noticia de que Britney Spears estaba embarazada. Si nosotros sentimos entusiasmo al enterarnos de la noticia, imagínese las cosas que habrán sentido la cantante junto a su pareja, Sam Asghari. Con respecto a eso, el futuro papá habló por primera vez desde el anuncio y dijo que será “el trabajo más importante que jamás hará”.

Esto fue lo que publicó el actor en su cuenta de Instagram, acompañada de una ilustración que muestra a un león, una leona y su cachorro. “El matrimonio y los niños son una parte natural de una relación fuerte, llena de amor y respeto. La paternidad es algo que siempre he deseado y no me lo tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré en toda mi vida”, escribió.

Esta publicación motivó la reacción de los fanáticos y amigos deseándoles a los nuevos papás todo lo mejor en esta nueva etapa feliz que les toca transitar. Vale aclarar que Sam es padre primerizo, pero que la Estrella del Pop ya tiene dos hijos adolescentes con su exmarido Kevin Federline, quienes según se sabe tienen una buena relación con la actual pareja de su madre.

Feliz noticia

El lunes 11 de abril pasado, la propia Britney Spears fue la encargada de anunciar al mundo mediante una publicación en su cuenta de Instagram que estaba esperando su tercer hijo.

“Caramba, ¿Qué le pasa a mi estómago? Mi esposo dijo: “¡No, estás embarazada de comida! Asique me hice una prueba de embarazo, y uhhhh bueno, voy a tener un bebé”, publicó. De esta manera confirmaba la noticia demostrando lo feliz que le que estaba. “¡Esta vez haré yoga todos los días! Les envío mucha alegría y amor”, terminaba la publicación.

¿Cómo se conocieron Britney y Sam?

Fue en 2016, en el set del rodaje del video Slumber Party de Spears. Según la cantante, lo suyo con el actor, modelo y entrenador personal “fue un auténtico flechazo”. Luego de terminada la producción del video la cantante lo contactó, desde ese momento no se separaron más y Sam ha permanecido en todo momento a su lado de forma incondicional.

Los orígenes de Sam

Nació en Teheran, Irán, pero se trasladó a los Estados Unidos con sus padres y sus tres hermanas cuando tenía 4 años. Tas la separación de sus padres, Sam, con 12 años, se fue a vivir con su papá a Los Ángeles. Adolescente buscó una vía de escape en el deporte que lo llevó a practicar fútbol americano de manera semi profesional en la etapa universitaria.