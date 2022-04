La esposa de Marco Antonio Solís deslumbra con su belleza y enamora a sus seguidores

Desde hace unos días Cristy Solís, esposa del cantante mexicano, Marco Antonio Solís se encuentra en República Dominicana, puntualmente en las playas de Punta Cana disfrutando de unos días de vacaciones junto a unas amigas. El motivo del viaje fue por un casamiento al que asistió la bella cubana. Además en sus perfiles oficiales ella ha retratado cada momento de su estadía.

Recientemente en su cuenta oficial de Instagram, la exmodelo realizó una publicación que consiste en una serie de fotos de ella donde se la puede ver lucir un vestido que enaltece su belleza. El mismo se caracteriza por ser largo y todo plateado. Sin dudas Cristian Salas fue una de las mujeres más bellas de la tarde noche.

En sus estados de la mencionada red de la camarita, la popular rubia compartió momentos de la fiesta y de lo bien que la pasó junto a su grupo de amigas. Claramente la esposa de Marco Antonio Solís es una amiga incondicional que siempre está presente para todos. Esta es una de las cualidades que siempre se resaltó de su persona por parte de sus familiares y amistades.

Sin embargo pese a sus días de descanso en el Caribe, Cristy Solís se tomó unos minutos para promocionar en sus redes sociales la nueva canción de su hija Alison llamada "They Live In And Around Us" la misma fue lanzada el primero de abril y está disponible en todas las plataformas de música digital.

Hace unos días Cristian Salas, esposa de El Buki, le dedicó unas palabas a su hija Alison en las redes sociales. Las mismas dicen lo siguiente: "Así como de niña acompañar tus pasos era tan emocionante, cuidadoso y hasta arriesgado verte hoy tomar tus propias decisiones, ir por tus objetivos y ser testigo de todo el esmero, empeño y pasión que le pones a todo y poder seguir acompañándote me llena de orgullo y felicidad que yo pueda contar contigo y tú conmigo SIEMPRE!!!".