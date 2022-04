Hailey Bieber reveló el mal momento que la alejó de las pasarelas

La modelo, socialité y empresaria Hailey Bieber, esposa de la superestrella del pop Justin Bieber, decidió darle un nuevo rumbo a su carrera y alejarse de las pasarelas luego de haber vivido experiencias no muy gratas.

Sin embargo, la joven de 25 años aseguró que toma lo positivo de la experiencia y con ese aprendizaje se enfocará en sus proyectos personales, como su firma de cosmética Rhode Beauty.

El ambiente de la moda es competitivo, exigente y a veces hostil, por eso sorprende que Hailey Bieber, con una carrera consolidada, campañas en las mejores marcas y un futuro promisorio, decidiera alejarse de la pasarela.

La joven, que comenzó en el modelaje a los 13 años, llegó a ser portada de Teen Vogue, Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar y Elle, y le puso el rostro a campañas de marcas como Ralph Lauren y Levi Jeans, además de haber modelado para diseñadores como Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbanna, Versace y Elie Saab, desfiles en los que se codeó de supermodelos como Miranda Kerr y Alessandra Ambrosio.

Y aunque Hailey Bieber se encontraba en la cima del mundo de la moda, y aún es la imagen de algunas prestigiosas marcas, la modelo se despidió de las pasarelas.

Hasta ahora, el motivo se desconocía, pero según información publicada por Cosmopolitan, durante una campaña para la revista Allure, Hailey reveló que sus razones tuvieron que ver con un conflicto que enfrentó con un director de casting, lo que cambió su visión del trabajo.

El director en cuestión “le algo a mi agente que hizo tambalear mi confianza a la hora de desfilar. No quiero sentirme mal en este espacio porque me siento muy bien con el otro trabajo que hago”, expresó la esposa del cantante. “Así que, ¿por qué me pondría en una posición en la que me siento pequeña?”.

Para algunas personas, esto podría significar una derrota, pero la joven modelo afirmó que esta situación la hizo aprender y por ello continuó creciendo en otros ámbitos, enfocándose en sus proyectos personales, como lo es la firma de cosméticos Rhode Beauty.

Se trata de un emprendimiento profesional de gran importancia para la socialité, que asegura que no quiere que las personas lo vean como un producto más de una famosa, sino como una propuesta “refrescante y diferente” con la que cualquier persona se pueda identificar.