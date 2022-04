Esto es lo que opina Marisa Tomei sobre la maternidad

Actualmente, Marisa Tomei está más esplendida que nunca. En varias oportunidades ha confesado que nunca se ha casado ni ha querido tener hijos. El tema de la maternidad para la actriz estadounidense, es algo que siempre lo tuvo muy en claro. Incluso, en varias ocasiones ha cuestionado las formas en que juzgan esa decisión. Entérate qué opina.

La realidad, es que no hace falta tener hijos para contar con una vida plena. Por diferentes motivos, ya sea porque resulta complicado ajustarlos a una vida laboral, porque no se quiere hacer ciertos sacrificios o sencillamente porque no les da la gana, hay muchas mujeres que han decidido no ser madres.

Sin embargo, es verdad que sigue existiendo cierta presión social. Entre ellas, algunas famosas como Cameron Díaz, Jennifer Aniston o Marisa Tomei más de una vez han tenido que salir a responder qué opinan sobre la maternidad y el porqué de su elección.

Qué opina Marisa Tomei sobre la maternidad

“¿Si una mujer no tiene hijos, no ha cumplido verdaderamente su potencial? Algunas personas realmente lo creen, y la respuesta es ‘no’.” Esa fue la opinión de Marisa Tomei en cuanto a la maternidad. La actriz cuestionó ese cliché durante una entrevista que realizó para la revista Manhattan, en el año 2009.

En la misma línea, agregó: “No sé por qué las mujeres necesitan tener hijos para sentirse seres humanos completos”. La actriz nunca se ha casado ni ha tenido hijos. Sin embargo, tras estar en la mirada de todos, en varias ocasiones se ha mostrado molesta por las preguntas que son "siempre" sobre el mismo tema: la maternidad.

Marisa Tomei ha estado convencida de no querer ser mamá desde muy pequeña. Y, a lo largo de toda su vida, ha mantenido la misma opinión. No obstante, en mas de una oportunidad se ha declarado como una buena “niñera” de los hijos de sus amigas. El hecho de haber optado por no querer tener hijos no supone que no le gusten los niños. Cansada de estar en la mira de las personas por el simple hecho de haber decidido no ser madre, dejó más que claro que es muy feliz con su decisión y la vida que tiene.

Actualmente, la actriz tiene 57 años y se la ve esplendida. Gracias a su innegable talento, está colmada de propuestas laborales. Vale recordar que su última interpretación fue en ' Spider-Man: Lejos de casa' donde reinventó su personaje como la tía May ¡increíble!

¿Piensas igual que Marisa Tomei sobre la maternidad?