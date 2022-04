Embarazada y preciosa: Rihanna enseña por qué es una de las mujeres más hermosas

Rihanna es sin dudas unas de las cantantes más bellas del planeta. Enamora a sus fans no solo con el éxito de sus canciones sino que cuenta con una figura que a diario deslumbra a todos en las redes sociales. En las mismas comparte diversos consejos de belleza como así también diversos momentos de su vida personal.

Este 2022 quedará para siempre grabado en la memoria de la talentosa actriz y cantante. A finales del mes de enero de este año confirmó está embarazada y espera su primer hijo junto a su novio, el rapero, A$AP Rocky. Con una serie de imágenes que son tendencia en todo el mundo se puede observar una crecida panza que enamoró a sus seguidores de todas partes.

Las fotografías fueron capturadas por la prensa mientras paseaba de la mano junto a su pareja por Harlem, Nueva York. Asimismo Rihanna vistió unos jeans rotos y un collar de piedras que se asoma por una larga campera rosa abrochada solo por un botón que deja ver a la perfección su pancita de embarazo. Además el rapero, también de 33 años, camina junto a ella mientras la abraza y la besa.

La pareja comenzó a salir en el 2020. Pero el vínculo entre ambos comenzó hace muchos años como una amistad. De hecho, el rapero la acompañó a Rihanna en su "Diamonds World Tour" del 2013. Casi 9 años después los artistas se convertirán en padres de su primer hijo. Esta es una noticia que causó una gran felicidad entre sus fans de todo el mundo.

Hace unas horas y fiel a su estilo, Rihanna compartió una serie de fotos en su perfil de su cuenta oficial de Instagram que son parte de una producción que realizó para la revista Vogue. En las mismas se puede ver a la artista lucir su panza de embarazo con unos diseños que enaltecieron su belleza. Además agregó una descripción que dice "our lil fashion killa on da cover of VOGUE!!".