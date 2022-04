Marc Anthony y su novia enfrentan críticas por su diferencia de edad

Desde que se supo que el cantante Marc Anthony mantiene un romance con la modelo Nadia Ferreira, los comentarios sobre la diferencia de edad no dejaron de aparecer.

Al parecer, a los seguidores del músico les resulta llamativo que esté en pareja con una joven 31 años menor. Pero como dicen, para el amor no hay edad, y estos dos así lo demuestran.

Nadia Ferreyra es paraguaya y tiene 22 años. Fue coronada como Miss Paraguay, lo que la llevó a participar del certamen Miss Universo en 2021.

Desde que se confirmó su romance a mediados de marzo, Nadia y Marc, de 55 años, se muestran públicamente ante las cámaras, manifestándose su amor a los cuatro vientos.

El cantautor y también actor parece muy enamorado de la ex reina de belleza y le dedica publicaciones en sus redes sociales. Por su parte, la también joven empresaria compartió una imagen en la que se la puede ver posando junto al intérprete de “Vivir mi vida”. La modelo acompañó las imágenes con la frase: “El amor está en el aire”.

Y aunque algunos de los internautas celebran la pareja y destacan lo bien y felices que se ven ambos, muchas personas están bromeando sobre la marcada diferencia de edad entre ellos.

Varios usuarios dicen que Marc Anthony más que su novio parece su abuelo; ‘Romeo y su nieta’, dicen otros, en relación a la popular historia de amor de ‘Romeo y Julieta’, obra y personajes del autor William Shakespeare, en alusión a lo joven que es Nadia.

Otros opinan que por ese motivo, no forman una buena pareja, y hasta se atreven a vaticinar que no están enamorados, o que la relación se trata de una estrategia de ambos y no de sentimientos genuinos.

Sin embargo, la pareja hace oídos sordos a las críticas, y se muestran contentos con la relación y con el momento que están viviendo.

La joven Nadia Ferreira, que representó a su país en el certamen Miss Universo, declaró que este logro es el inicio de su carrera. “Siempre digo es el inicio de mi carrera, porque siempre me pasan cosas más grandes en mi vida y eso también es un mensaje para otras personas, se puede siempre más, así que siempre tenés que soñar más, más alto, porque se puede, todo es posible y lo podés lograr”, mencionó.

Además del modelaje, a la joven le gustaría dedicarse al canto, por lo que estar junto a Marc Anthony puede abrirle muchas puertas.