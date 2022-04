Bellísima: la novia de Marc Anthony enamora a todos en las redes sociales

Marc Anthony se dio otra oportunidad en el amor y es por eso que una vez más entregó su corazón a una Miss Universo. Hace unas semanas se confirmó que el salsero comenzó un romance la modelo y reina de la belleza de Paraguay Nadia Ferreyra. Esta noticia causó un gran impacto por la gran diferencia de edad que hay entre ambos protagonistas.

Marc Anthony está pasando por uno de los momentos más grandes de su vida ya que no sólo está triunfando con su música si no también en el amor. Hace unas semanas se instalaron fuertes rumores de que el famoso salsero estaba en una relación con la Miss Universo Paraguay 2021, Nadia Ferreira. Esto quedó confirmado por el propio cantante a través de sus cuentas oficiales con una serie de publicaciones que se le dedicó a su amada.

En esta oportunidad, la bella paraguaya se quedó con las miradas de todos sus fans al compartir en su perfil de su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos que dejan en evidencia lo hermosa que luce actualmente a sus 22 años. Además se ve lo feliz que está con el talentoso salsero que le lleva 31 años. Ella escribió en la descripción "love is in the air", a lo que él le respondió: "Tienes toda la razón".

¿Quién es Nadia Ferreira?

Nadia Ferreira es una modelo internacional y empresaria paraguaya, fue designada Miss Universo Paraguay 2021 y representó al Paraguay en el Miss Universo 2021, terminando como primera finalista de la septuagésima edición del Miss Universo. Como modelo obtuvo el reconocimiento por primera vez en 2018, luego de ser seleccionada para el desfile O / W 2018 de Custo Barcelona en la Semana de la Moda de Nueva York. Desde entonces ha aparecido en Harper's Bazaar, Cosmopolitan, L'Officiel y Robb Report Singapore.

Además de poseer una belleza innata, la modelo paraguaya también tuvo un paso por la televisión ya que se convirtió en una celebridad local luego de su participación en el programa Parodiando de Telefuturo en el 2015, en el que los participantes imitan a cantantes famosos, como Taylor Swift y Violetta. Esto hizo que su fama creciera en varias partes del continente.

Para sorpresa de muchos, la morocha de ojos azules tiene 22 años y pese a la gran diferencia de edad que tiene con su actual pareja se los ve muy enamorados a través de las redes sociales. El ex de Jennifer Lopez actualmente tiene 53 años, por lo que la diferencia entre ambos es de 31 años. Hasta podría ser su padre.