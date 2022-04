"Dios existe": la madre de Christian Nodal superó milagrosamente un tumor

Luego de varios meses sufriendo debido a complicaciones en su salud, la madre y manager de Christian Nodal, Cristy Nodal, fue diagnosticada con un tumor maligno. Tras visitas al médico, cortes drásticos de cabello y demás actitudes llamativas, las sospechas que sobrevolaban sobre su persona se confirmaron: Cristy Nodal se encontraba padeciendo una grave enfermedad.

Sin embargo, ni la familia ni los médicos que trataron a la madre del cantante se explican cómo sucedió, pero lo cierto es que el tumor desapareció. Así lo explicó la propia Cristy a través de sus redes sociales, donde calificó lo sucedido como un “milagro”, que asegura que fue obra de Dios.

“Tenía como un mes sin poder comer, no tenía fuerzas y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato. pero nunca perdí la fe”, relató en su mensaje la madre del intérprete y exnovio de Belinda.

Desde una cama de hospital, con bata, sin maquillaje, y con visibles estragos en su rostro, como heridas en sus labios, Cristy Nodal aseguró que vivió un milagro digno de contar, y que se ha convertido en testimonio de que Dios existe.

“Antes de hacerme el último examen, miraron que por gracia de Dios, al revisar nuevamente, mi colon estaba en perfectas condiciones, dejando a los doctores atónitos. Un caso entre mil, eso dijeron. Los milagros existen”, reveló la empresaria.

Aunque el joven Nodal no se ha pronunciado públicamente al respecto, hace unos días, su madre enterneció con una fotografía que lo muestra dormido junto a ella abrazándola con mucho amor.

“No importa que tan ocupado estés , pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas u cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha , pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más , necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia”, le escribió Cristy a su hijo.

“Te amo Kishi, todo va a estar bien”, escribió su hijo en la publicación. Y parece que así fue.

“Gracias infinitas por cada una de sus oraciones, y a mis padres que no me sueltan de su mano. Este video no lo hago con ninguna finalidad, solo dar testimonio de que Dios existe y es muy bondadoso”, expresó la mujer.