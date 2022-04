Cuántos hijos tiene Britney Spears y quiénes son sus padres

Britney Spears es uno de las máximas exponentes del pop contemporáneo. Desde que comenzó su carrera de muy joven demostró que su talento no tenía límites y es por eso que llegó a ser la cantante más importante de este estilo. Para muchos superando hasta la propia Madonna. Sin embargo en esta oportunidad repasamos un dato de su vida privada. Cuántos hijos tiene y quiénes son padres.

Hace unas horas la intérprete de la canción "Baby one more time" anunció a través de sus cuentas oficiales que sería madre nuevamente. Lo comunicó con una foto y un mensaje que decía lo siguiente: " Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé...Pensé: 'Caramba... ¿qué le pasó a mi estómago?' Mi esposo dijo: '¡¡¡No, estás embarazada de comida tonta!!!' Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé ... 4 días después tengo un poco más de comida embarazada ¡Está creciendo! Si hay 2 allí... podría perderlo... Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero una foto de mí como desafortunadamente ya lo han hecho... es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal… tengo que decir que es absolutamente horrible … las mujeres no hablaban de eso en ese entonces… algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella… pero ahora las mujeres hablan de todos los días... gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado... ¡¡¡Esta vez haré yoga todos los días!!! Repartiendo mucha alegría y amor !!!".

La bella artista está cumpliendo un gran sueño que tenía junto a su actual pareja, Sam Asghari, y que no hubiera podido realizar si es que los tribunales no le regresaban su libertad sin tutela alguna. Hoy en día Britney Spears tiene control de su vida y se encuentra muy feliz con la hermosa decisión que tomó junto a su novio.

Este será su tercer hijo y el primero que tiene con el modelo Sam Asghari. Britney tuvo dos hijos con el cantante y bailarín Kevin Federline. Su hijo mayor se llama Sean y actualmente tiene 16 años mientras que su hermano, Jayden, ya tiene 15. Ambos que ya son adolescentes están recuperando nuevamente la relación con su madre tras el fallo de la corte a finales del año pasado.

Britney Spears a lo largo de su carrera tuvo un gran éxito como cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y hasta como empresaria. Comenzó a actuar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales. Después adquirió fama al participar en el programa de televisión The Mickey Mouse Club.