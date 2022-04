Britney Spears anunció que está embarazada

Britney Spears reveló que está embarazada mediante una publicación en su cuenta de Instagram. La Estrella del pop espera su tercer hijo, pero el primero con su actual novio, el entrenador personal y actor Sam Asghari, con quien está comprometida. “Pensé: caramba ¿qué le pasó a mi estómago? Mi esposo dijo: ¡no, estás embarazada de comida! Así que me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé”. En la misma publicación también confesó que cuando estaba embarazada sufrió depresión perinatal, “tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces, y algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella”. La publicación cierra de esta manera: “¡Esta vez haré yoga todos los días! Les envío mucha alegría y amor”.

Recordemos que el compromiso de Britney y Sam se produjo en medio de la batalla legal que la cantante mantenía para recuperar el control de su vida y un patrimonio de 60 millones de dólares. La tutela de su padre, Jamie Spears, terminó oficialmente en noviembre pasado, luego de 13 años de manejar la carrera y el dinero de su hija.

En una audiencia en junio de 2021 la artista estadounidense había expresado que quería casarse y tener más hijos, que quería formar una familia con su actual pareja, pero que su padre no lo permitía, asegurando también que tenía un DIU para no quedar embarazada. “Tengo un DIU que no me deja tener un bebé y no me dejan ir al médico para sacarlo”.

Sobre la tutela de su Spears padre, Asgahari se manifestó publicando una foto donde tenía puesta una remera con la inscripción #FreeBritney, y subiendo una historia de Instagram con un texto que decía: “no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y nos pone obstáculos constantemente”.

Este será el primer bebé de la pareja por la “Princesa del Pop” y Sam. La artista tiene dos hijos de su anterior matrimonio con el bailarín Kevin Federline, con quien comparte la tenencia de Sean Preston de 16 años y Jayden James, de 15. En 2004, Britney también se había casado en Las Vegas con su amigo de la infancia, Jason Alexander, pero el matrimonio se anuló después de 55 horas de haberse consumado.