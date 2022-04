Estos son los 9 hijos de Michael Landon de La Familia Ingalls

Con un rostro inolvidable y un carisma mucho más fuerte aun, Michael Landon, el actor de La Familia Ingalls, además de estrella de televisión, fue un hombre de familia que llegó a tener 9 hijos en total.

Michael Landon: Un talentoso y gran hombre

Eugene Maurice Orowitz, mucho más conocido como Michael Landon, fue un actor, escritor, productor y director estadounidense. Nació un 31 de octubre de 1936 en Forest Hills, Nueva York, Estados Unidos.

Fue considerado uno de los íconos más grandes en la historia de la televisión estadounidense. Triunfó en la industria del entretenimiento, tanto por su talento como también por su calidad como persona. Sin dudas, para quienes lo vieron en todas sus interpretaciones, dejó una huella que nadie podrá borrar aunque ya hayan pasado más de 30 años después de su muerte.

Debido a que varias de las series donde estuvo siguen viéndose en televisión, principalmente La familia Ingalls su personaje sigue estando latente. En resumen, Landon llegó a protagonizar tres exitosas series de televisión. Primero, la legendaria tira Bonanza donde interpretó a Little Joe, luego La familia Ingalls donde caracterizó a Charles Ingalls y, finalmente, en Highway to Heaven donde obtuvo el papel de Jonathan Smith.

Sin embargo, en su vida personal el actor vivió igual de acelerado que en lo profesional. Se casó tres veces y tuvo 9 hijos hasta que tristemente un cáncer de páncreas acabó con su vida.

Los 9 hijos de Michael Landon de La Familia Ingalls

Según un artículo de la web Wide Open Country, Michael Landon fue padre de 9 hijos. Con su primera esposa, Dodie Levy-Fraser, se casó en 1956 y tuvo 2 hijos. El primero de ellos fue Mark Fraser Landon y aunque no era hijo biológico, el actor lo adoptó y lo crió como si fuera suyo.

El segundo hijo fue Josh y, al igual que Mark, también lo adoptó como si fuera suyo. Al parecer, ambos se dedicaron a la actuación. Además de ellos con su primera esposa, Michael Landon tuvo otros 5 hijos más con su segunda esposa Marjorie Lynn Noe.

Por su parte Cheryl Lynn Landon no era la hija biológica de Michael, ya que era la hija de Marjorie de un matrimonio anterior. Sin embargo, Landon también la crió como si lo fuera. Incluso, Cheryl, muy agradecida tomó su apellido.

El segundo hijo que Landon compartió con Marjorie fue Leslie Ann Landon, que al parecer apareció en “Little House on the Prairie” con el personaje Etta Plum. Sin embargo, luego se convirtió en psicóloga clínica. Michael Landon Jr. fue el tercer hijo que el famoso actor compartió con su esposa Marjorie. El joven desde siempre fue muy respetado por su trabajo como escritor, productor y director. Su trabajo más famoso fue en la película y serie de televisión Hallmark conocida como “When Calls the Heart”.

El cuarto de los hijos con Marjorie fue Shawna Leigh Landon que siguió su carrera en el sector inmobiliario en Los Ángeles. El quinto fue Christopher Beau Landon que decidió trabajar en la industria del entretenimiento y ha tenido mucho éxito como guionista, productor y director.

Con la tercera esposa, Cindy Clerico, que era maquilladora, tuvo una hija a la que llamaron Jennifer Rachel Landon. El segundo hijo que tuvieron juntos, y el último de sus 9 hijos, fue Sean Landon. Tristemente, cuando el pequeño tenía solo 5 años, el actor murió.

