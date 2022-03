¿La nueva novia de Anuel AA se burló de Karol G?

La joven cantante dominicana Yailin La Más Viral, en pareja con Anuel AA, suele dar de qué hablar. Conocida por sus looks llamativos y por usar diferentes colores en su larga cabellera, recientemente sorprendió a sus fanáticos con un cambio radical: cortó su cabello a los hombros, al estilo bob, y optó por un color castaño oscuro, que le da una apariencia más sobria y neutral a la que suele llevar.

Sus más de 3 millones de seguidores comentaron la publicación y se mostraron asombrados ante el cambio. Hasta hubo quienes la compararon con la celebridad estadounidense Kim Kardashian.

La artista se encuentra en pareja desde principios de 2022 con el rapero Anuel AA, exnovio de Karol G, situación que frecuentemente tiene a sus protagonistas en el ojo de la tormenta, enfrentando rumores de la prensa y de parte de sus seguidores.

La cantante dominicana suele acompañar sus publicaciones con frases de superación y empoderamiento femenino: “Detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en guerrera”. Y en otras fotografías, se pronunció con frases como: “Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera”, y “Recordó quien era, y eso fue lo que la hizo seguir adelante”.

Recientemente, volvió a ser noticia ante un rumor que nuevamente involucra a Karol G. Muchos apuntan a que el tema “Mamiii”, que la colombiana canta junto a Becky G, está dedicado a su exnovio Anuel. “Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así", dice la canción, cuyo video oficial ya tiene cerca de 8 millones de visualizaciones.

Ante esto, Yailin La Más Viral lo tomó como una provocación y le respondió. En una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, la dominicana eligió una canción para cantar y enseguida todas las sospechas indicaron que estuvo dedicada a la “Bichota”.

“No te ponga bruta tengo lo que le gusta, contigo no disfruta, yo soy una corrupta. Lo tengo amarrao y no con brujería, es lo que le hago en la noche y el día. Me compra bikini pa' que se lo modele. Tu sabe tipa... Te doy donde te duele. Me quiere a mí”, cantó entre risas Yailin.

Más allá de los rumores y discordias, el 27 de enero, Anuel y Yailin publicaron un video en el que se lo puede ver al rapero colocando un anillo de brillantes en la mano de su novia, como signo de compromiso. En el epígrafe, Yailin escribió: “La vida es una, nosotros la vivimos rápido… Hoy estamos aquí, mañana no está prometido”, junto a un emoji de una sortija.