Estas son las mejores canciones de Jaime Lorente disponibles en YouTube

El famoso “Denver” de La Casa de Papel es el actor y cantante español, Jaime Lorente. Entre algunas de sus canciones ya disponibles, su primer sencillo que lanzó en YouTube fue "Corazón", un tema de pop-rap intenso que él mismo aseguró como su versión "más honesta".

Jaime Lorente: de actor a cantante

Jaime Lorente tiene 30 años. Es un actor y cantante español que se hizo conocido por sus destacados papeles de “Denver” en La casa de papel y como “Nano” en Élite, ambas en Netflix. Saltó a la fama vestido con su mono rojo, pero ahora, abrió su "Corazón" musical con una nueva aventura profesional.

En cuanto a esa canción, el propio actor declaró: "Esta canción es un espejo donde la gente va a ver quién soy literalmente, van a conocer al Jaime Lorente que soy en realidad, por lo que, abrirme en canal de esta manera, significa mucho para mí".

Emocionado por su debut dentro de la industria musical, a fines del 2020 “Corazón” fue su primera canción disponible en YouTube: "Siempre me ha gustado rapear, desde pequeño lo hacía, pero nunca me lo he tomado en serio, hasta ahora. Yo creo que el confinamiento ha sido el que me ha dado el empujón a llevar más allá la música", confesó.

A todas sus canciones las empezó a componer con un estilo particular, donde mezcla una simbiosis de rap y pop. "Corazón" fue el primer sencillo con el que el artista ha decidido presentarse como músico y compositor. Con ese tema de pop-rap intenso, creó un personaje para desnudarse completamente.

“Es un reflejo de mi vida. Hay una especie de encuentro donde me veo a mí mismo de pequeño y me pregunto '¿en qué me he convertido?'".

Las mejores canciones de Jaime Lorente disponibles en YouTube

A la canción “Corazón” le siguió "Acércate", que tiene una letra minimalista, íntima y certera. Con un mix de pop intenso y moderno, el joven actor y ahora músico, ha trabajado duro durante muchos meses con el productor Pablo Gareta y algún otro músico de estudio.

Sin presiones y con un estilo artístico furiosamente personal, ya se encuentran las mejores canciones disponibles en YouTube. Entre ellas, las más populares son: “Guapo y Loco”, “Corazón”, “Saturday”, Sra Smit” y “Romance”.

Mientras, prefiere no definirse solo como músico, aunque continúa la experimentación en el estudio para lo que sería su primer EP: "Quiero hacer algo más íntimo, más pequeño en el que vuelque todo lo que llevo dentro. No quiero hacer un disco de diez canciones como tal".

Por el momento, Jaime Lorente apuesta en firme por su carrera musical con una colección de canciones donde se descubrirá su faceta más noctámbula. ¿Lo prefieres como actor o músico?