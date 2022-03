Karol G enseñó su hermosa figura y paralizó la red

Karol G buscará en este 2022 ser una de las más escuchadas del mercado latino y mantenerse en la cima de las principales plataformas de música digital. A mediados del 2021 lanzó su tercer disco de estudio llamado KG0516 que está repleto de hits. Además, gracias a este álbum de estudio, la intérprete de la canción "Ay Dios mío" se coronó con tres estatuillas, la semana pasada en los Premios Lo Nuestro 2022.

Allí, la colombiana de pelos azules resultó ganadora en la categorías, Artista Femenino Del Año, Canción Del Año Urbana y Canción del Año General, con su sencillo "Bichota".

En cuanto a su carrera musical, Karol G lanzó hace unas semanas una colaboración en conjunto con Becky G llamada "Mamiii" que hasta el momento cuenta con más de 70 millones de reproducciones en YouTube pese a no tener video oficial. Además, en Spotify la misma ya posee más de 55 millones de clicks. Esto la convierte en una de las más escuchadas de la actualidad.

Hace unos días, Karol G realizó un anuncio en sus redes sociales que tiene que ver con su próxima gira, por lo que claramente el mismo se viralizó en las redes y en la principales páginas del espectáculo. En su cuenta oficial de Instagram, la ex de Anuel AA, publicó las fechas de su "Bichota Tour 2022". Esta gira contará, por el momento, con 13 fechas por diferentes países de América Latina.

Además, recientemente, la bella cafetera, fue homenajeada por Billboard por ser una mujer “Rule Breaker”. Es por ello que intérprete de la canción "Ay Dios mío" compartió una serie de fotos de ella luciendo un vestido de color rojo que no solo demostraron lo hermosa que luce actualmente sino también la hermosa figura que posee. Asimismo, a éstas imágenes les agregó un mensaje que dice lo siguiente:

"Ayer fue el que ha sido para mi tal vez uno de los días más especiales del año… Billboard Me hizo un increíble honor cómo “Rule Breaker” en una noche donde celebran el talento y el trabajo de la mujer en la industria de la música. Vi esa gala durante años soñando estar allí, visualizándome convencida de que trabajando duro podía llegar y puedo decir que fue más especial de lo que incluso pensé que podría ser. Además de tener la increíble oportunidad de cantar delante de mujeres que tanto admiro y respeto. Hoy me desperté sin poder creerlo todavía pero ahí está una vez más … lo lindo de la vida y los sueños QUE SI SE CUMPLEN y aún no caigo de cómo y después de tantos año pero SI PASA. Gracias a todos los que estuvieron ahí presentes , Gracias @billboard por semejante noche. Pdta: Mi expresión en último video expresa todo lo que quise decir en este mensaje".