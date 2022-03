Desde el Caribe, la esposa de Marco Antonio Solís deslumbra con su belleza

La exmodelo cubana Cristy Solís es uno de los personajes más importantes de la actualidad en el mundo del espectáculo. Es que desde hace varios años ha demostrado su gran popularidad en las redes sociales, donde comparte diversos momentos de su vida personal como así también profesional. Además, aprovecha esa fama para promocionar los conciertos tanto de su esposo, Marco Antonio Solís, como de sus hijas.

En esta oportunidad, la talentosa cubana es tendencia en la web y en diversos sitios de noticias del espectáculo al compartir una serie de imágenes de ella en sus estados de su cuenta oficial de Instagram, con la que demostró que es una de las mujeres más hermosas a su edad. Las mismas fueron tomadas desde el Caribe donde la esposa de El Buki festejó su cumpleaños. Además la bella rubia agregó un mensaje que dice lo siguiente: "My peace is non negotiable. Primero tu paz. Luego todo lo demás".

Cristy Solís se dedica a la administración de los negocios de la familia. Esto tiene que ver con el hotel que poseen, como así también asistiendo las carreras profesionales de su esposo e hijas, respectivamente. Además, la hermosa rubia promociona diversos productos de belleza aprovechando la gran popularidad que tiene en sus cuentas oficiales.

La madre de Marla y Alison, recientemente, aprovechó para comunicar las fechas donde se presentará su esposo Marco Antonio Solís en diversas ciudades de los Estados Unidos. Esta gira hasta el momento cuenta con nueve presentaciones confirmadas y la misma comienza el primero de abril en el Footprint Center de Phoenix, Arizona.

La historia de amor entre Marco Antonio Solís y su actual esposa comenzó a principios de la década del '90 cuando la modelo cubana participó en un video de una canción de Los Bukis, grupo que era liderado por Marco Antonio. Allí El Buki quedó flechado a primera vista y fue tanto el amor que sintió en ese momento que comenzó una relación amorosa al instante. Fuentes allegadas al famoso artista aseguran que Cristy Solís fue el motivo por el cual Marco Antonio se separó de su primera esposa, la cantante, Beatriz Adriana.