Quiénes fueron las parejas de Esther Acebo

No muchas veces el éxito de los famosos va de la mano de la vida sentimental. Sobre todo, porque muchos son más austeros que otros a la hora de hablar de su vida privada. Así, es el caso de la actriz Esther Acebo, quien siempre prefirió mantenerse alejada de los rumores de quiénes fueron sus parejas.

Esther Acebo hoy

Luego de su particular personaje como Estocolmo en la exitosa serie “La Casa de Papel”, la actriz de 39 años, Esther Acebo se ha convertido en madre por primera vez. Ella mismo dio a conocer la feliz noticia a través de sus redes sociales. Su hija, llegó al mundo el 5 de marzo:

“5/3/22 Tras las 25 horas más salvajes de mi vida, salió (el) Sol. Gracias por atreverte a vivir esta vida conmigo, pequeñaja”. En la misma línea, agradeció a aquellos que la ayudaron en este momento tan especial de su vida: “Gracias a los que me acompañaron en este viaje de sangre, sudor y lágrimas desde eL RESPETO más absoLuto”.

Vale recordar que fue en diciembre del año pasado que la actriz española presumió por primera vez de su baby bump y lo hizo especialmente en la presentación de la quinta y última temporada de "La Casa de Papel".

Hasta entonces, la guapísima actriz española venía presumiendo de ser muy hermética con su vida privada. No obstante, hay que decir, que para alegría de sus seguidores compartió unas bonitas imágenes de su embarazo durante los últimos meses.

Quienes fueron las parejas de Esther Acebo

Como se nombró anteriormente, muy poco se conoce de su vida privada, especialmente de romances o parejas que hayan pasado por su vida y si ha salido o no con gente del mundo del espectáculo. Sin embargo, según la revista ¡HOLA! España, que se reportó el año pasado, Esther Acebo estaría de novia con el hermano gemelo de Ángel Tous, el exmarido de la ganadora de la segunda edición de “Gran Hermano”, Sabrina Mahi.

Al parecer, a la actriz no le interesó que corrieran rumores y se mostró con el actor Alejandro Tous, de la serie "Yo soy Bea". Vale recordar que las especulaciones comenzaron a resonar fuertemente luego de que ambos se mostraron con mucha química en las escenas románticas del cortometraje But not with you (Pero no de ti).

Por su parte el actor de 45 años –ya separado de la también actriz Ruth Núñez—habría sido fotografiado con Esther durante una tarde de compras por Madrid y tampoco le importó demasiado. Sin embargo, una vez más, como todo lo que rodea a la actriz, nunca se llegó a confirmar. Hasta el momento, es una intriga total quiénes fueron sus parejas y si verdaderamente el padre de su hija, es Alejandro Tous.

