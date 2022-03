Preciosa: Andrea Meza, Miss Universo 2020, luce un vestido que enamora a sus fans

El 2021 fue un año inolvidable para Andrea Meza, es que la representante de México se coronó como Miss Universo 2020 y es por eso que a partir de ese momento su vida cambió para siempre. La oriunda de Chihuahua tiene 27 años de edad y se convirtió en la tercera mexicana de la historia en conseguir este reconocimiento. En 1991 lo ganó Lupita Jones y posteriormente Ximena Navarrete, en 2010.

Andrea Meza es una modelo y maquilladora que se apasiona por ser una chica súper activa, además practica crossfit y deportes extremos como lo describe en su cuenta de Instagram. Allí posee una gran popularidad que a diario suma más seguidores que no paran de comentar todo lo que ella comparte en sus cuentas oficiales.

El premio que ganó la Miss Universo, además de llevarse una corona de piedras preciosas, se hizo acreedora de un departamento en la ciudad de Nueva York como así también un importante sueldo, diversos patrocinios, entre otros. A partir de ese momento comenzó una gira de viajes y eventos que la han depositado como una de las latinas más importantes de la farándula actual.

En su cuenta oficial de Instagram, la Miss Universo 2020, realizó una serie de publicaciones que dejó en claro lo hermosa que está actualmente. En dichas fotografías se la puede ver lucir un vestido de color azul que no solo demuestra su gran belleza sino también su perfecta figura. Sobre ello Andrea Meza ha declarado que se cuida con una estricta dieta de comidas y una exhaustiva rutina de ejercicios.

Por otra parte, la Miss Universo 2020 no se quedó afuera del escándalo que protagonizó Will Smith junto a Chris Rock en la última entrega de los premios Oscar 2022. Sobre ello Meza dijo que: "Si en lugar de acudir a la violencia y luego excusarse en su discurso diciendo que fue llamado a ser un protector, hubiera usado sus palabras desde el inicio para hacer quedar mal a Chris Rock por sus bromas de mal gusto... él hubiera quedado como un héroe, Chris como el bully y de paso no hubiera negado la atención de todo lo bueno que pasó anoche".