La hija de Uma Thurman y Ethan Hawke sigue los pasos de sus padres

La vida de los hijos de las celebridades no suele ser fácil y en ocasiones sufren la exposición que conlleva la profesión de sus padres. Conscientes de esto, los actores Uma Thurman y Ethan Hawke eligieron para su hija una infancia alejada de los medios.

Sin embargo, una vez que fue mayor, Maya hizo honor a sus genes artísticos eligiendo el camino del modelaje, la música y la actuación, y ¡le va muy bien!

No es de extrañar que Maya Hawke haya entrado por la puerta grande a Hollywood teniendo en cuenta la popularidad de sus padres. Sin embargo, Uma Thurman ha declarado que no fue fácil para ella ver que su hija escogía el camino de la actuación, ya que la considera “una carrera complicada”

"Es una persona sensible. Cualquier padre protector tendría ansiedad de que su hijo salga a la palestra pública, no porque quieran ser públicos, pero porque son tan creativos. Tú simplemente deseas que hubieran encontrado cualquier otra forma de ser creativos", confesó la actriz.

"Al final, es una actriz brillante. Obviamente no había ninguna otra cosa que pudiera haber hecho. Su talento es tan grande. Era lo que tenía que hacer", afirmó sin dudar.

La joven de 23 años, hizo su debut en la pantalla bajo el papel de Jo March en la adaptación de la BBC del clásico Mujercitas. En 2019 interpretó el papel de Robin Buckley en la tercera temporada de la serie de televisión Stranger Things.

Sus padres se conocieron en el set de Gattaca en 1997 y se casaron en mayo de 1998,? divorciándose posteriormente en 2005.? Su hermano, Levon Thurman-Hawke, nació en 2002.?

Comenzó los estudios de artes dramáticas en la escuela de Juilliard, abandonándolos al obtener uno de los papeles principales en la adaptación de la BBC del clásico Mujercitas.?

Al igual que su madre y su abuela, Hawke modeló para la revista Vogue al comienzo de su carrera.? También fue escogida como la imagen de la casa de moda AllSaints. En 2017 participó en una campaña publicitaria en vídeo para Calvin Klein, bajo la dirección de Sofia Coppola.

Hawke fue escogida por Sofia Coppola para interpretar el papel de la Sirenita en una adaptación planeada por Universal Pictures. Sin embargo, los productores prefirieron a la más reconocida Chloë Grace Moretz. Éste y otro tipo de dificultades con el proyecto llevaron a Coppola a abandonar la dirección del mismo. Moretz también fue despedida eventualmente.

En 2017 interpretó el papel de Jo March en la miniserie Mujercitas. Fue seleccionada para interpretar el papel de Robin en la tercera temporada de la popular serie de Netflix Stranger Things. Su personaje fue descrito como "una chica alternativa" aburrida en su trabajo hasta que se tropieza con uno de los secretos de Hawkins. Hawke también integró el elenco de Once Upon a Time in Hollywood, bajo la dirección de Quentin Tarantino.

En cuanto a su carrera musical, en agosto de 2019, Hawke publicó sus dos primeros sencillos, "To Love A Boy" y "Stay Open".19? Las canciones fueron escritas y grabadas por ella y el compositor Jesse Harris.